  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė paaiškino sprendimą keisti Šadžių

2025-08-28 19:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 19:31

Naująją Vyriausybę formuojanti paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia, kad finansų ministrą Rimantą Šadžių nusprendė keisti dėl to, jog norėjo pati pasirinkti savo dešiniąją ranką. 

Rimantas Šadžius (nuotr. Roberto Riabovo)

Naująją Vyriausybę formuojanti paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia, kad finansų ministrą Rimantą Šadžių nusprendė keisti dėl to, jog norėjo pati pasirinkti savo dešiniąją ranką. 

„Istoriškai yra taip susiklostę, kad kiekvienas premjeras, ateidamas į Vyriausybę, pasirenka savo dešinę ranką. Tai taip jau yra, kad finansų ministras yra dešinioji ranka ir artimiausią komandos narį pasirenka pats premjeras“, – žurnalistams po LSDP prezidiumo posėdžio sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai Gintautas Paluckas pasirinko savo dešinę ranką, aš tikrai norėjau irgi turėti savarankišką pasirinkimą, tai tą ir padariau ir suteikiau pirmenybę Kristupui Vaitiekūnui“, – pridūrė ji.

Visgi I. Ruginienė pabrėžė norinti padėkoti už profesionalų vadovavimą Finansų ministerijai.

ELTA anksčiau rašė, kad politiniuose užkulisiuose jau kurį laiką buvo keliami klausimai dėl galimybių R. Šadžiui tęsti darbus. Esą dalies socialdemokratų netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais bei laikysena priimant sprendimus dėl mokesčių reformos. Taip pat kalbama, kad didelės chemijos nebuvo ir R. Šadžiui bendraujant su I. Ruginiene.

