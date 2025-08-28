Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ramina kultūros bendruomenę: į ministro kėdę pateiksiu tinkamą kandidatą

2025-08-28 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:36

Nacionalinių teatrų ir muziejų vadovams kreipusis į premjerę Ingą Ruginienę dėl laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio likimo, ministrė pirmininkė ramina bendruomenę ir tikina – pateiktas kandidatas į Kultūros ministerijos vadovus šioje pozicijoje puikiai susitvarkys. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo) 

3

„Tikrai girdžiu įvairias nuomones ir galiu pasakyti, kad vakar mes valdyboje aptarinėjome nemažai tiek esamų ministrų, tiek kandidatų. Tų nuomonių yra įvairių, nevienareikšmiškų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš manau, kad kultūros bendruomenė tikrai gali būti rami – į būsimą ministro kėdę pateiksiu tikrai tinkamą kandidatą, kuris nuramins pačią kultūros bendruomenę, kuris, esu įsitikinusi, puikiai susitvarkys šioje pozicijoje“, – kalbėjo ji.

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio rytą paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „Žinių radijui“ sakė, jog naujajame Ministrų kabinete veikiausiai neliks dabartinio Kultūros ministerijos vadovo Š. Biručio. Vyriausybės vadovė tikino svarstanti kelias kandidatūras, tarp kurių ir socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras. 

Tiesa, ELTA jau anksčiau skelbė, jog tarp svarstomų kandidatų yra ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė V. Aleknavičienė. 

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.

