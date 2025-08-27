Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie visuotinį šaukimą: „Gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko“

2025-08-27 14:42 / šaltinis: BNS
2025-08-27 14:42

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė mano, kad Lietuvoje galiausiai bus įvestas visuotinis šaukimas.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė mano, kad Lietuvoje galiausiai bus įvestas visuotinis šaukimas.

REKLAMA
4

„Aš manau, jog gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė politikė.

Lietuvoje visuotinis šaukimas nėra įvestas.

Šiuo metu šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau nuo kitų metų atsiras galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – bus sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat į tarnybą bus šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Prisipažinsiu, tikrai visada buvau profesionalios kariuomenės šalininkė. Ir nes manau, kad motyvuotas žmogus, jis gali nuversti kalnus. Bet negalime nematyti, kur, kaip mes gyvename“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad įvedus visuotinį šaukimą pirmiausia būtų kviečiami tik vaikinai, tačiau pabrėžia, jog kol kas Lietuva nėra pasiruošusi šiam žingsniui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė apie karių siuntimą į Ukrainą: neturiu aiškios pozicijos (3)
Pažvelkite, kur dabar gyvena premjerė: Ruginienė su šeima persikėlė į Turniškes (tv3.lt koliažas)
Pažvelkite, kur dabar gyvena premjerė: Ruginienė su šeima persikėlė į Turniškes (35)
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė: esu pasirengusi „Nemuno aušrai“ padėti ieškoti nepartinių kandidatų į ministrus
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė po susitikimo su Nausėda: „Matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“ (119)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų