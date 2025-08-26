Nausėda pasirašė dekretą: Ruginienė paskirta premjere

Šalies vadovas tai numatantį dekretą pasirašė po antradienį vykusio susitikimo su Seime patvirtinta ministre pirmininke.
I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
2024 m. Seimo rinkimuose išrinkta I. Ruginienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje ir iki šiol laikinai vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Iki politinės karjeros starto, nuo 2018 m. politikė vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje atsistatydinus skandalų epicentre atsidūrusiam buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, atsistatydino visa Vyriausybė – socialdemokratams teko iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!