Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasirašė dekretą: Ruginienė paskirta premjere

2025-08-26 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 16:32

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo socialdemokratę Ingą Ruginienę paskyrė premjere. 

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo socialdemokratę Ingą Ruginienę paskyrė premjere. 

REKLAMA
10

Šalies vadovas tai numatantį dekretą pasirašė po antradienį vykusio susitikimo su Seime patvirtinta ministre pirmininke.

I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

REKLAMA
REKLAMA

2024 m. Seimo rinkimuose išrinkta I. Ruginienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje ir iki šiol laikinai vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Iki politinės karjeros starto, nuo 2018 m. politikė vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.

REKLAMA

Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje atsistatydinus skandalų epicentre atsidūrusiam buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, atsistatydino visa Vyriausybė – socialdemokratams teko iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė tvirtina, kad girdi protestuotojų balsą: tikisi išsklaidyti nerimą (1)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienė apie koaliciją su „Nemuno aušra“: didelio pasirinkimo neturėjome
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė: esu pasirengusi „Nemuno aušrai“ padėti ieškoti nepartinių kandidatų į ministrus
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (76)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų