Ruginienė atskleidė, kurių 2 ministrų kandidatūros suderintos su prezidentu

2025-08-26 15:44 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 15:44

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui dvi kandidatūras į jos vedamą Ministrų kabinetą. Socialdemokratė siūlo tęsti darbus šiuo metu užsienio reikalų ministro pareigas einančiam Kęstučiui Budriui ir krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei. Prezidentas Gitanas Nausėda ketina su kandidatais susitikti jau trečiadienį.

13

„Suderinome Kęstučio Budrio ir Dovilės Šakalienės kandidatūras. Ir jie abu turės praeiti tą etapą pokalbio su prezidentu“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistus informavo I. Ruginienė.

„Dėl jų niekada ir nebuvo ginčo – nei mūsų partijos viduje, nei tarp mūsų su prezidentu“, – patikino ji.

Politikė teigė su šalies vadovu aptarusi ir kitas kandidatūras į Vyriausybę. Klausiama, ar išgirdo kokių nors priekaištų šiuo metu laikinai pareigas einantiems ministrams, I. Ruginienė užsiminė, kad G. Nausėda pasidalijo savo įžvalgomis ir patirtimis.

„Prezidentas klausė mano nuomonės, kokiame procese aš esu, su kuo kalbėjau, kokios mano įžvalgos. Na, pasakė savo įžvalgas ir patirtis su esamais ministrais. Tai toks dalykiškas, normalus, darbinis pokalbis, po kurio aišku, kad Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė eina į pirmus pokalbius su prezidentu. Kiti ministrai kiek vėliau bus įgarsinti“, – sakė premjerė.

I. Ruginienė taip pat užsiminė, kad nuo rytojaus ir pati susitikinės su kandidatais į ministrus – ryte numatytas pokalbis su K. Budriu.

„Nuo rytojaus pradėsiu kalbėtis, susitikti, jau dėlioja sekretoriatas grafiką ir tą darysime“, – tvirtino ji, akcentuodama, kad galimas kandidatūras taip pat aptars ir socialdemokratų partijos valdyba bei prezidiumas.

K. Budrys ir D. Šakalienė dirbo jau atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje ir šiuo metu ėjo pareigas laikinai.

Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje neatskleidžia 

Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog demokratų „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministrus deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams. Vis dėlto, socialdemokratų į premjeres iškelta I. Ruginienė Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje kol kas neatskleidžia. 

„O kodėl neklausiate, pavyzdžiui, koks Luko Savicko likimas?“ – klausimu į klausimą atsakė I. Ruginienė. 

„Paties ministro darbu esu patenkinta, jis puikiai dirbo (…). Palaukite tam tikro laiko ir visas Ministrų kabinetas bus pristatytas“, – pridūrė ji.

Politikė kol kas neatskleidė, ką į jiems deleguotas ministerijas ketina skirti koalicijos partneriai.

„Turiu kelis kandidatus, bet dar partijos irgi atlieka savo procedūras“, – pridūrė paskirtoji Vyriausybės vadovė.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.

Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Nu tu gi qrwa qrwa
Nu tu gi qrwa qrwa
2025-08-26 15:51
Du didžiausius neadekvatus pasilieka. Čia ne valstybė, čia kažkokia juodoji skylė...
Atsakyti
nu yra gerų pasirodo dalykų
nu yra gerų pasirodo dalykų
2025-08-26 16:00
nors tiek,Lietuvai,tautai smagu,mors tiek...ačiū nors už tokią smulkmenėlę,dar tikime Vaičiūno-energetikos minsitro paskyrimu
Atsakyti
Prastos naujienos - konservų kadrai..
Prastos naujienos - konservų kadrai..
2025-08-26 16:05
aiškiai čia ne jos sprendimas, bet kodėl taip nusileidžiama, net be jokių diskusijų. O valstiečiai gi sakė, kad Šakalienės nepraleis ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
