Seimas apsispręs dėl Ruginienės kandidatūros į premjeres

Politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Praėjusį ketvirtadienį iš Seimo plenarinių posėdžių salės prisistatinėdama parlamentarams I. Ruginienė teigė, jog būdama ministrės pirmininkės poste sieks atkurti stabilumą ir užtikrinti visuomenės pasitikėjimą valstybe. Pasak jos, tarp Vyriausybės programos tikslų didžiausias dėmesys bus skiriamas valstybės saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
Iškart po Seimo posėdžio prasidėjo kandidatės į ministres pirmininkes susitikimų su atskirų frakcijų atstovais ciklas. Su socialdemokratais, konservatoriais ir liberalais I. Ruginienė susitiko dar praėjusios savaitės pabaigoje. Pirmadienį ji dalyvavo demokratų frakcijos bei Mišrios Seimo narių grupės posėdžiuose, antradienio rytą, prieš prasidedant Seimo posėdžiui, planuojamas susitikimas su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
2024 m. Seimo rinkimuose išrinkta I. Ruginienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje ir šiuo metu laikinai vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Iki politinės karjeros starto, nuo 2018 m. politikė vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
