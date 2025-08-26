Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jei taptų premjere, Ruginienė pirmųjų vizitų vyktų į Ukrainą ir Lenkiją

2025-08-26 11:13 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 11:13

Socialdemokratų kandidatei į premjeres Ingai Ruginienei tapus Vyriausybės vadove, pirmųjų užsienio vizitų ji vyktų į Ukrainą ir Lenkiją. 

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
14

Socialdemokratų kandidatei į premjeres Ingai Ruginienei tapus Vyriausybės vadove, pirmųjų užsienio vizitų ji vyktų į Ukrainą ir Lenkiją. 

0

„Neabejotinai, jeigu kalbame apie užsienio politiką, tai pirmieji vizitai būtų į Ukrainą ir Lenkiją. Tai yra labai svarbu“, – antradienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė. 

Ji neatsakė konkrečiai į klausimą, koks būtų jos pirmas darbas Vyriausybės vadovės pareigose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pas premjerą nėra vieno tokio pirmojo darbo. Aš jau ministerijoje sakiau, kai ateini pirmą dieną, tai užgriūna įvairių sričių darbai vienu metu“, – teigė I. Ruginienė. 

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros

Pasak jos, esminis darbas būtų patvirtinti Vyriausybės darbų programą, sudaryti aiškų priemonių planą ir kuo greičiau  pradėti jį įgyvendinti. 

Būsimoji premjerė prieš balsavimą Seime sakė, kad yra pasirengusi  dirbti, girdėti ir įsiklausyti.

„Mano  stilius visada buvo dirbti komandoje. Aš esu komandos žmogus ir kviečiu visas frakcijas, nepaisant visų pažiūrų ir nuomonių, į bendrą komandinį darbą“, – sakė I. Ruginienė. 

ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.

Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

