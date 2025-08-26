Jei taptų premjere, Ruginienė pirmųjų vizitų vyktų į Ukrainą ir Lenkiją

„Neabejotinai, jeigu kalbame apie užsienio politiką, tai pirmieji vizitai būtų į Ukrainą ir Lenkiją. Tai yra labai svarbu“, – antradienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
Ji neatsakė konkrečiai į klausimą, koks būtų jos pirmas darbas Vyriausybės vadovės pareigose.
„Pas premjerą nėra vieno tokio pirmojo darbo. Aš jau ministerijoje sakiau, kai ateini pirmą dieną, tai užgriūna įvairių sričių darbai vienu metu“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, esminis darbas būtų patvirtinti Vyriausybės darbų programą, sudaryti aiškų priemonių planą ir kuo greičiau pradėti jį įgyvendinti.
Būsimoji premjerė prieš balsavimą Seime sakė, kad yra pasirengusi dirbti, girdėti ir įsiklausyti.
„Mano stilius visada buvo dirbti komandoje. Aš esu komandos žmogus ir kviečiu visas frakcijas, nepaisant visų pažiūrų ir nuomonių, į bendrą komandinį darbą“, – sakė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
