Inga Ruginienė žada sprendimus dėl partnerystės: „valstiečių“ nepaisys

„Konstitucinio Teismo sprendimo, matyt, ignoruoti negalime, todėl vienokie ar kitokie sprendimai tikrai bus, o šiandien Teisingumo ministerija jau dirba ties projektu“, – LRT radijui antradienį sakė I. Ruginienė.
Pirmadienį pasirašius naują valdančiosios koalicijos sutartį, į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars. Tarp jų – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
BBNS rašė, jog šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Anot I. Ruginienės, koalicija yra sutarusi partnerystės klausimu balsuoti laisvai, tačiau priimant šiuos sprendimus tikimasi opozicijos paramos.
Visgi ji teigė nenorinti, kad partnerystės tema toliau priešintų visuomenę, ir žada stengtis dėl jos įtikinti ir didžiausius skeptikus.
„Tam reikia, matyt, didesnių diskusijų, kompromisų ieškojimo ir, manau, padarysime“, – sakė socialdemokratė.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Seimas antradienį balsuos dėl I. Ruginienės kandidatūros į premjerus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!