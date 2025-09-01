Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pateikė prezidentui Grikšo kandidatūrą su juo asmeniškai nekalbėjusi

2025-09-01 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 12:12

Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei užsiminus, kad nepažįsta „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijų ministrus deleguojamo Edvino Grikšo, aiškėja, kad su prezidentui jau pateiktu kandidatu būsimosios Vyriausybės vadovė asmeniškai nė nebuvo kalbėjusi. Pasak I. Ruginienės patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko, kitus šalies vadovui pristatytus kandidatus į Ministrų kabinetą socialdemokratė pažįsta, su daugeliu jų vyko ir pokalbiai apie būsimus darbus.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei užsiminus, kad nepažįsta „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijų ministrus deleguojamo Edvino Grikšo, aiškėja, kad su prezidentui jau pateiktu kandidatu būsimosios Vyriausybės vadovė asmeniškai nė nebuvo kalbėjusi. Pasak I. Ruginienės patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko, kitus šalies vadovui pristatytus kandidatus į Ministrų kabinetą socialdemokratė pažįsta, su daugeliu jų vyko ir pokalbiai apie būsimus darbus.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Premjerė su kandidatu E. Grikšu asmeniškai dar nėra kalbėjusi – ši kandidatūra buvo derinta su LVŽS pirmininku Aurelijumi Veryga“, – pirmadienį komentare raštu Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas.

REKLAMA
REKLAMA

„Likusius kandidatus, kurie jau yra žinomi, premjerė pažįsta, neabejotinai susipažins ir su minėtu kandidatu E. Grikšu. Asmeniniai pokalbiai įvyko su absoliučia dauguma kandidatų, tačiau reikia pažymėti, kad visi kandidatai į Ministrų kabinetą XX Vyriausybėje dar nėra suderinti ir pateikti“, – nurodė jis.

REKLAMA

I. Ruginienės patarėjas pakartojo tai, ką anksčiau tvirtino ir paskirtoji premjerė – visiems į Vyriausybę siūlomiems kandidatams suteikiamas tam tikras pasitikėjimo kreditas. Anot ministrės pirmininkės, ministrų tinkamumą eiti pareigas įrodys jų darbai.

„Ministrė pirmininkė suteikia pasitikėjimo kreditą visiems kandidatams ir pabrėžia, kad per vieną susitikimą identifikuoti žmogaus tinkamumo eiti pareigas nėra įmanoma – geriausiai tą parodys pradėti darbai ir pirmieji mėnesiai dirbant XX Vyriausybėje“, – pažymėjo I. A. Dobrovolskas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ paskirtoji premjerė pripažino nepažįstanti „valstiečių“ siūlomo kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšo.

„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė, pažymėdama, kad visiems ministrams taikys vadinamąjį bandomąjį laikotarpį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Su kandidatu pakeisti šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) vadovaujantį Luką Savicką prezidentas susitiko praėjusią savaitę.

E. Grikšas, einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų