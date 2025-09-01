Ruginienė pateikė į ministrus nepažįstamo žmogaus kandidatūrą, Skvernelis kerta „Istorijoje to nėra buvę“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Keičiasi Vyriausybė, bet nesikeičia ministrai – socialdemokratai į sveikatos apsaugos ministrus vėl siūlo Mariją Jakubauskienę.
Priešingai nei kitiems kandidatams, kurie pirmą kartą bando laimę tapti ministrais, 9 mėnesius sveikatos apsaugai vadovaujančiai Jakubauskienei tai jau antras vizitas pas prezidentą šiais metais.
„Susitikimas su prezidentu vyko labai konstruktyviai. Susitikimo metu aš apžvelgiau ir pristačiau XIX Vyriausybėje Sveikatos apsaugos sistemoje atliktus darbus“, – po susitikimo komentavo M. Jakubauskienė.
Kaip ir buvo galima tikėtis, prezidentas norėtų, kad M. Jakubauskienė toliau tęstų darbą Vyriausybėje. Pasak prezidento vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus, prezidento pasitikėjimas ministre yra.
Ne visus kandidatus pažįsta
Vieni kandidatai į ministrus žinomi, nes vadovavo ministerijai pastaruosius metus. Kiti, naujieji kandidatai, yra politikos naujokai – visuomenei mažai pažįstami. Panašu, kad apie juos mažai žino ir naujoji premjerė, kuri teikia ministrų kandidatūras prezidentui.
„Ekonomikos ir inovacijų „valstiečiai“. Nepažįstu to žmogaus, Edvinas, berods. Taip, jis yra ministerijos darbuotojas. Nepažįstu jo, nežinau. Bet jei Aurelijus Veryga jį nominavo, tai tikrai, matyt, pasitikėjimas yra“, – rugpjūčio mėnesio pabaigoje „Lietuvos ryto TV“ komentavo premjerė Inga Ruginienė.
„Aš manau, kad viskam bus laiko. Tai aš nesu premjeras, nesu premjerė. Negaliu nurodyti, kaip ji tvarkosi savo darbotvarkę. Kaip buvo sutarta – mes perdavėm duomenis premjerei, ne prezidentūrai“, – situaciją komentuoja A. Veryga.
Negana to, paaiškėjo, kad su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinu Grikštu naujoji Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė net nesikalbėjo – jo kandidatūrą prezidentui teikė aklai.
„Kandidatai teikiami prezidentui, kurių nepažįsta Ministras Pirmininkas. Istorijoje to nėra buvę“, – komentuoja buvęs koalicijos narys Saulius Skvernelis.
Tiesa, politologo Ainiaus Lašo toks premjerės Ruginienės elgesys nestebina. Esą praktiškai – mažai ką ji ir sprendžia.
„Tai rodo bendrai premjerės galią kažką rinktis, tiek jos statusą šioje koalicijoje. Premjerė kaip premjerė buvo pasirinkta, taip ir kiti kandidatai į ministrus yra parinkti. Ir ne premjerės parinkti“, – teigia A. Lašas.
Kandidato Grikšo šeimos istorija
Visgi, popietę I. Ruginienės patarėjas pranešė, kad rytoj ryte susitiks su kandidatu į savo komandos narius Edvinu Grikšu.
Naujienų portalas LRT.lt paskelbė, kad kandidato į ministrus Edvino Grikšo tėvas praeityje teistas du kartus. Tai atsispindi ir Jauniaus Grikšo kandidato anketoje VRK svetainėje, kai šis kandidatavo į Seimą 2024 metais. Kandidato tėvas du kartus teistas už muštynes.
„Man tai gal kažkiek keistoka, kad pretenzijos yra ne dėl paties kandidato, o dėl jo šeimos. Ir aš niekur neperskaičiau, kad jis pats čia būtų negeras ar nekompetetingas, ar kažkokia problema būtų dėl jo“, – sako A. Veryga.
Portalas LRT.lt rašo, kad Grikšas jaunystėje davė parodymus teisėsaugai vienoje savo tėvo muštynių byloje, tačiau esą jie buvo nenuoseklūs.
„Nemanau, kad tai yra sveikas vertinimas, ta prasme, traktuoti vaiką pagal tėvą. Šiuo atveju, man atrodo, visiškai neadekvatu ir netinkama“, – sako A. Lašas.
Edvino Grikšo tėvas Jaunius Grikšas šiuo metu užima Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Kandidatas taip pat šios savivaldybės tarybos narys. Grikšų šeima anksčiau vertėsi grybų supirkimu ir, kaip rašo naujienų portalas lrt.lt, vietinių vadinami didžiausiais grybų supirkėjais pietų Lietuvoje. Tik štai paskutinių metų ataskaitoje didelių sumų iš grybų supirkimo verslo, nėra.
„Kandidatas, jeigu neklystu, nuo 2020 metų dirba Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir užsiima nuo šiek tiek inovatyvesniais dalykais, nei grybų supirkimas“, – teigia A. Veryga.
Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę toliau tęs susitikimų su kandidatais į ministrus maratoną. Artimiausiu metu pas prezidentą pasirodys ir naujasis „Nemuno aušros“ kandidatas į aplinkos ministrus. Taip pat prezidentas susitiks su kandidate į teisingumo ministrus nuo lenkų rinkimų akcijos Rita Tamašuniene.
