  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga: „valstiečiai“ į Seimo vicepirmininkus siūlo Norkienę

2025-08-30 09:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 09:52

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad jo vadovaujama partija į Seimo vicepirmininko postą yra nusprendusi deleguoti parlamentarę Aušrinę Norkienę.

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad jo vadovaujama partija į Seimo vicepirmininko postą yra nusprendusi deleguoti parlamentarę Aušrinę Norkienę.

1

„Mes savo partijoje esame priėmę sprendimą, ką mes siūlysime į Seimo vicepirmininkus – tai yra mūsų dabartinė frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė A. Veryga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, pasak jo, dėl šios kandidatūros galutinai bus apsispręsta Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje.

„Tokia yra mūsų nuomonė kaip partijos, ta nuomonė ateis dar į frakciją ir frakcijoje visi turės galimybę išsakyti tą nuomonę, jeigu reiks, net prabalsuoti“, – paaiškino politikas.

Visgi, pasak jo, kol kas dar nėra apsispręsta, kas galėtų užimti frakcijai atiteksiančius Kaimo reikalų ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų pirmininkų postus. Tačiau pats politikas mano, kad vadovauti Kaimo reikalų komitetui labiausiai tiktų frakcijos kolegai Broniui Ropei.

„Jeigu mano būtų sprendimas, aš turbūt į šitą poziciją siūlyčiau Bronį Ropę“, – sakė jis.

ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį. 

Pagal naują koalicijos sutartį, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atiteko anksčiau „aušriečių“ turėta Teisingumo ministerija ir iki šiol demokratams priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM). 

Į EIM vadovus siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą. 

