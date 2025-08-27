„Aušriečius“ ir „valstiečius“ nustebino LSDP kilęs sąmyšis dėl kandidato į Seimo pirmininkus

„Tikrai kolegos socialdemokratai mums kokių nors naujų žinių dėl planuojamos kitos Seimo pirmininko kandidatūros nėra indikavę, nėra davę, tad suprantu, kad šiandien niekas nesikeičia, nepaisant tų vidinių diskusijų“, – trečiadienį BNS sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga.
Tą patį tvirtino ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Man naujiena yra. Kiek mes jų anksčiau klausėme dėl pareigybių, dėl pozicijų, jie sakė, kad sprendžia bendruomenė, prezidiumas priima sprendimą. Buvo įrašyta Juozo Oleko pavardė, nes, kaip supratau, tai buvo suderinta pozicija“, – sakė „aušriečių“ vedlys.
„Per derybas nebuvo kokių nors diskusijų dėl Seimo pirmininko. Mes supratome, kad jie jau yra sutarę bent tarpusavyje, kas kandidatuoja“, – antrino „valstiečių“ pirmininkas.
Anot R. Žemaitaičio, dabartinio pirmojo Seimo vicepirmininko J. Oleko pavardė kaip kandidato į parlamento vadovus minėta iškart, kai buvo sutarta trims frakcijos sudaryti naują valdančiąją daugumą.
„Ne, tikrai nebuvo paskutinę sekundę, dėl to manau, kad čia kas nors iš vidaus greičiau kokius nors gandus skleidžia. (...) Esu labiau linkęs tikėti, kad paleista antis sukelti partijos viduje kokią nors konkurenciją“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Ir A. Veryga, ir R. Žemaitaitis BNS sakė, kad jeigu socialdemokratai nutartų pakeisti kandidatą į Seimo vadovus, reikėtų perrašyti vieną iš koalicijos sutarties priedų, kuriame nurodyta, jog „į ministro pirmininko ir Seimo pirmininko pareigas savo atstovus Ingą Ruginienę ir Juozą Oleką siūlo LSDP frakcija“.
„Logiška būtų, nes tada keistai atrodo priedas, kuriame viena kandidatūra parašyta, o kažkas bandytų teikti kitą“, – sakė A. Veryga.
Politikų teigimu, dabartinė koalicijos sutartis įpareigoja juos Seime palaikyti J. Oleko kandidatūrą.
Naujas Seimo pirmininkas turėtų būti renkamas rugsėjo 10 dieną, prasidėjus parlamento rudens sesijai.
Kaip rašė BNS, socialdemokratė Rasa Budbergytė trečiadienį pareiškė, jog sprendimas dėl partiečio J. Oleko tapimo Seimo pirmininku nėra galutinis, turi būti persvarstytas ir pati neatmeta galimybės kandidatuoti į šias pareigas.
Anot jos, J. Oleko pavardė sutartyje atsirado socdemų derybinei grupei dėl koalicijos formavimo galimai paskubėjus, nes kandidatūros į postus turi būti suderinamos partijos prezidiume.
„Šitas sprendimas (dėl J. Oleko tapimo Seimo pirmininku – BNS) nėra galutinis“, – BNS trečiadienį sakė R. Budbergytė.
LSDP statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.
Pasak R. Budbergytės, apie J. Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininkus buvo diskutuojama anksčiau rugpjūtį vykusiame prezidiumo posėdyje, tačiau tai vyko trumpai ir be partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teikimo.
Nauja valdančioji dauguma susiformavo po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad jie nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
