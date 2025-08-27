A.Džikičius išrikiavo kartvelų 12-tuką

Paskutinysis žaidėjas, palikęs nacionalinę komandą, buvo veteranas Ilja Londaridze.
Sakartvelo rinktinė: Rati Andronikashvili, Sandro Mamukelashvilis, Kakhaberas Jintcharadze, Beka Burjanadze, Giorgi Shermadinis, Duda Sanadze, Giorgi Korsantia, Aleksandre Phevadze, Tornike Shengelia, Goga Bitadze, Kamaras Baldwinas, Giorgi Ochkhikidze.
Pirmais kartvelų varžovais taps ispanai. Vėliau lauks Kipras, Italija, Graikija, Bosnija ir Hercegovina.
