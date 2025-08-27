Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Džikičius išrikiavo kartvelų 12-tuką

2025-08-27 19:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 19:29

Kartvelų rinktinė tapo paskutine, kuri išrikiavo 12-tuką Europos čempionatui. Kovas Aleksandro Džikičiaus kariauna pradės jau ketvirtadienį.

T.Shengelia žais rinktinėje

Kartvelų rinktinė tapo paskutine, kuri išrikiavo 12-tuką Europos čempionatui. Kovas Aleksandro Džikičiaus kariauna pradės jau ketvirtadienį.

REKLAMA
0

Paskutinysis žaidėjas, palikęs nacionalinę komandą, buvo veteranas Ilja Londaridze.

Sakartvelo rinktinė: Rati Andronikashvili, Sandro Mamukelashvilis, Kakhaberas Jintcharadze, Beka Burjanadze, Giorgi Shermadinis, Duda Sanadze, Giorgi Korsantia, Aleksandre Phevadze, Tornike Shengelia, Goga Bitadze, Kamaras Baldwinas, Giorgi Ochkhikidze.

Pirmais kartvelų varžovais taps ispanai. Vėliau lauks Kipras, Italija, Graikija, Bosnija ir Hercegovina.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų