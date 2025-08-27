Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė sako galinti tapti Seimo pirmininke: „Taip, o kodėl ne?“

2025-08-27 15:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 15:26

Nors pirmadienį pasirašytos koalicinės sutarties priede kandidatu į Seimo pirmininkus įvardytas Juozas Olekas, jo bendrapartietė Rasa Budbergytė sako, jog ir pati neatsisakytų šių pareigų, jei partija iškeltų jos kandidatūrą. 

Rasa Budbergytė (Teodoras Biliūnas/BNS)

Nors pirmadienį pasirašytos koalicinės sutarties priede kandidatu į Seimo pirmininkus įvardytas Juozas Olekas, jo bendrapartietė Rasa Budbergytė sako, jog ir pati neatsisakytų šių pareigų, jei partija iškeltų jos kandidatūrą. 

4

„Taip, o kodėl ne? Aš turiu pakankamai patirties ir manau, kad galėčiau prisiimti tą atsakomybę“, – Eltai sakė R. Budbergytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji akcentavo, jog sprendimas dėl socialdemokratų į Seimo pirmininkus deleguojamo atstovo nėra galutinis. Anot R. Budbergytės, paskutiniame partijos prezidiume galutinis sprendimas dėl kandidato į Seimo pirmininkus nebuvo priimtas. 

„Prezidiume buvo apsikeista nuomonėmis dėl Juozo kandidatūros, bet nebuvo iškeltas klausimas, kad svarstome šitą klausimą. Tada, praėjusio prezidiumo metu, mes svarstėme tik ministro pirmininko kandidatūrą“, – teigė parlamentarė. 

Taigi, leidžia suprasti politikė, dėl kandidato į Seimo pirmininkus prezidiumas turi pasisakyti dar kartą, o partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius gali pateikti jam ir naujas pavardes.  

„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – kalbėjo socialdemokratė.

Aiškina, kad J. Oleko pavardė įrašyta tik priede

Nors J. Oleko, kaip būsimojo Seimo pirmininko, pavardė, yra įrašyta ir pirmadienį pasirašytos koalicinės sutarties priede, R. Budbergytė tikina, kad tai nėra priežastis nesvarstyti kitų kandidatūrų.

„Jeigu mano kandidatūrą iškeltų partijos organai, aš sutikčiau būti (Seimo pirmininke – ELTA)“, – kalbėjo parlamentarė.  

„(J. Oleko – ELTA) pavardė yra priede. Koalicinėje sutartyje yra parašyta nuostata, kad pavardžių pasikeitimas nekeičia koalicinio susitarimo“, – akcentavo parlamentarė. 

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

ELTA primena, kad pirmadienio vakarą socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų vadovai pasirašė koalicinę sutartį. Joje įrašyta, jog į Seimo pirmininkus būtų deleguojamas J. Olekas, o į premjeres – Inga Ruginienė.  Tiesa, pastaroji antradienį oficialiai buvo paskirta Vyriausybės vadove. 

