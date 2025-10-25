Domantas Sabonis kartu su žmona imasi naujos veiklos: pristatė šeimos verslą

Tai – projektas, gimęs iš meilės vynui, šeimai ir naujo gyvenimo pradžios Kalifornijoje, rašo „The Sacramento Bee“.
„Mes kraustomės į Napą“
Būtent taip, juokaudama prisimena Shashana, ji pasakė vyrui, kai 2022 m. Domantas buvo iškeistas iš „Indiana Pacers“ į „Sacramento Kings“ komandą. Nuo tada pora ėmė vis labiau domėtis vyno pasauliu – o savaitgalį jų svajonė tapo realybe.
Spalio 13-osios vakarą Saboniai surengė privatų naujų vynų pristatymą viename iš Napos slėnio vynuogynų. Saulėlydžio šviesoje buvo atidarytas 2023 m. Cabernet Sauvignon iš Howell kalnų ir 2024 m. Pinot Noir iš Sonoma pakrantės, sukurti bendradarbiaujant su žinomu vyndariu Joe Hardenu iš „Nickel & Nickel Winery“.
Ne tik vardas ant etiketės
Kaip pasakojo renginyje dalyvavęs J. Hardenas, Saboniai į vyndarystę žiūri itin atsakingai:
„Jie atvyko į derliaus rinkimą antrą valandą nakties – ji sėdėjo ant traktoriaus, jis rinko vynuoges. Tada supratau, kad šis projektas turi sielą“, – pasakojo vyndarys.
Sabonis pripažino, kad viskas prasidėjo nuo mažo eksperimento:
„Pernai turėjome tik vieną statinę vyno, kurį padovanojome draugams per Kalėdas. O tada žmonės ėmė sakyti, kad jis tikrai geras. Mes netikėjome – sakėme: ‘Nustokit meluoti!’ Bet jie rimtai gyrė“, – juokėsi krepšininkas.
Šeimos projektas su purpuriniu akcentu
Vynas gaminamas ribotu kiekiu, o jį įsigyti galima užsiregistravus svetainėje onesbysabonis.com.Buteliai dekoruoti purpuriniu vaškuotu kamščiu, kuris simbolizuoja Sacramento „Kings“ spalvas.
„Jeigu kažko nemylim, mes į tai nededame visos širdies“, – pabrėžė D. Sabonis.
Jo žmona pridūrė, kad vyndarystė tapo smagiu šeimos užsiėmimu:
„Mūsų vaikai dalyvavo derliaus spaudime – valgė vynuoges nuo vynmedžių, gėrė sultis, laipiojo po statines. Tai visai kitoks šeimos laikas nei krepšinis.“
„Vienas“ simbolizuoja numerį ir vertybes
Pavadinimas „Ones“ – tai nuoroda į Sabonio numerį 11, kurį jis dėvi aikštėje. Tačiau, kaip sako pora, jis taip pat simbolizuoja vienybę ir artumą, kurį jie nori perteikti savo naujuoju šeimos prekės ženklu.
