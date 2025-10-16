Domanto Sabonio ir jo žmonos gyvenime – naujas etapas

Domantas ir Shashana Saboniai netikėtumu nustebino gerbėjus. Atidarė šeimos verslą, kuriame pirkėjai galės įsigyti aukščiausios klasės Napa Valley vyno.
„Ones by Sabonis“ – šeimos verslas
Krepšininkas Domantas sabonis dar visai neseniai, vos prieš dieną savo sekėjams pristatė malonią naujieną – su žmona Shasana atidaro šeimos verslą.
Pora pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pristato naująjį šeimos verslą, o vaizduose matomi vynuogynų laukai, o ten pasirodo ir Domantas su šeima, kurie vėliau dirba laukuose dėl bendro tikslo.
@dsabonis11 Started making wine for ourselves. Then our friends wanted in. Then their friends. Now we're sharing it with anyone who wants to be part of it. This is what happens when you actually care about what you make. By us. For you. Join in. #WineTok #NapaValley #NBA #FamilyBusiness ♬ original sound - Domas Sabonis
Shashana po vaizdo įrašu pasidalina:
„Šmaikštus faktas – tai Domanto balsas“.
Domantas sabonis pats įgarsino vaizdo įrašą, kuriame pristatomas šeimos verslas.
„Ones by Sabonis“ paskyra atsirado gerokai anksčiau. Pirmasis įrašas tik su vynuogyno nuotrauka pasirodė jau pries kelias savaites.
Domantas pasidalino nuotraukomis vandenyje, kur stovi su kostiumu ir į taurę pila vyną. Šalia nuotraukų vyras rašo:
„Ačiū už neįtikėtiną palaikymą ir susidomėjimą mūsų naujausiu leidimu! Negalime sulaukti, kada atidarysite butelius ir švęsite kartu su mumis. Į sveikatą!“
