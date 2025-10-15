Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Pacai“ ir „Esperanza Lake Resort“ – pirmieji Lietuvos viešbučiai, gavę „Michelin Keys“

2025-10-15 14:11 / šaltinis: BNS
2025-10-15 14:11

Du viešbučiai – „Pacai“ Vilniuje bei „Esperanza Lake Resort“ Trakuose tapo pirmaisiais  Lietuvoje, gavę „Michelin Keys“ įvertinimą.

Viešbutis „Pacai“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Tai naujas restoranų gido „Michelin Guide“ apdovanojimas, skiriamas viešbučiams už autentiškumą, dizainą ir svečių aptarnavimą – jis yra analogas „Michelin“ restoranų žvaigždutėms.

„Tai rodo, kad mūsų šalis jau matoma pasauliniame prabangių viešbučių žemėlapyje“, – pranešime sakė „Pacų“ direktorė Rūta Pulkauninkaitė-Macikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ Turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarienė sako, kad „Michelin Keys“ apdovanojimai bei pernai keturiems Lietuvos restoranams suteiktos „Michelin“ žvaigždės rodo, kad šalies svetingumo ir turizmo sektorius vertinamas visame pasaulyje.

„Tampame nauju Baltijos regiono gastronomijos bei svetingumo centru, patraukliu aukščiausios kokybės ieškantiems keliautojams iš viso pasaulio“, – pranešime sakė V. Daubarienė.

Po du „Michelin Keys“ įvertinimus taip pat gavo Latvijos ir Estijos viešbučiai.

Šiuos apdovanojimus pasaulyje turi apie 7 tūkst. viešbučių, daugiausia – Prancūzija (203), Italija (188) ir Jungtinė Karalystė (124).

