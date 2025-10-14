Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijos pirminė lengvųjų automobilių rinka per tris metų ketvirčius augo aštuntadaliu

2025-10-14 15:04 / šaltinis: BNS
2025-10-14 15:04

Per tris šių metų ketvirčius Latvijoje pirmąkart užregistruota 49,22 tūkst. lengvųjų automobilių – 12,7 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, pranešė Latvijos automobilių kelių eismo direkcija.

Pirmąkart registruotų krovininių automobilių padaugėjo 1,1 proc. iki 7,09 tūkst., o autobusų – sumažėjo perpus iki 182.

Motociklų pirmos registracijos atvejų skaičius menko 9 proc. iki 3,64 tūkst., motorolerių – 9,1 proc. iki 1,14 tūkst., keturračių motociklų – 74 proc. iki 75.

Pirmą kartą registruotų priekabų ir puspriekabių sumažėjo 1,3 proc. iki 5,78 tūkstančio.

Iš viso per devynis šių metų mėnesius pirmąkart užregistruota 67,13 tūkst. transporto priemonių – 7,5 proc. daugiau nei prieš metus.

2024-aisiais Latvijos pirminė transporto priemonių rinka susitraukė 6,1 proc. iki 81,28 tūkst, o vien tik lengvųjų automobilių – 5,1 proc. iki 57,87 tūkstančio.

