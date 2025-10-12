Vienas dalykas Naglio Bieranco gyvenime niekada neužsibūna: tai tampa tik trumpalaikiu nuotykiu

Naglį Bierancą žiūrovai pažįsta kaip žmogų, kuris visada sako, ką galvoja, nebijo išsiskirti ir moka priversti nusišypsoti net pačią rimčiausią publiką. Šįkart jis laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ papasakos apie savo santykį su automobiliais – tokį pat netradicinį, kaip ir jis pats.
„Vairuoju, pats atvažiavau, iš pirmo karto išsilaikiau teises – 2011 metų vienuoliktą mėnesį, vienuoliktą dieną“, – su šypsena pasakos Naglis.
Tačiau ilgalaikės draugystės su automobiliais jo gyvenime – neįmanomos.
„Pas mane automobilis neužsilaiko ilgiau nei metus. Neturiu savo nuosavo. Man mašina reikalinga tam, kad nuvažiuočiau iš taško A į tašką B... arba kad gražiai atrodytų mano „Instagramo“ feede“, – atviraus jis.
Pirmasis Naglio automobilis buvo „Renault Clio“, kuris, kaip jis pats sako, pareikalavo nemažai kantrybės.
„Kiek aš su ja vargdavau... Esu net remontavęs! Veidrodėlį su izoliacija apvyniojau – bet laikė puikiausiai!“ – juoksis socialinių tinklų žvaigždė.
Ką apie Naglio požiūrį į automobilius mano Adrina Ramonaitė ir, kuo šis atviras pokalbis baigėsi laidoje, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
„Gazas Dugnas. Šou“ žiūrėkite sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!