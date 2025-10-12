Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Vienas dalykas Naglio Bieranco gyvenime niekada neužsibūna: tai tampa tik trumpalaikiu nuotykiu

2025-10-12 16:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-12 16:30

Žinomas šokėjas, choreografas ir vienas ryškiausių Lietuvos socialinių tinklų veidų Naglis Bierancas pripažįsta – automobiliai jo gyvenime neužsibūna. Laidoje „Gazas dugnas. Šou“ jis su šypsena atskleis, kodėl kiekvienas jo automobilis tampa tik trumpalaikiu nuotykiu – ir ką jam iš tiesų reiškia vairavimas.

Žinomas šokėjas, choreografas ir vienas ryškiausių Lietuvos socialinių tinklų veidų Naglis Bierancas pripažįsta – automobiliai jo gyvenime neužsibūna. Laidoje „Gazas dugnas. Šou“ jis su šypsena atskleis, kodėl kiekvienas jo automobilis tampa tik trumpalaikiu nuotykiu – ir ką jam iš tiesų reiškia vairavimas.

REKLAMA
1

Naglį Bierancą žiūrovai pažįsta kaip žmogų, kuris visada sako, ką galvoja, nebijo išsiskirti ir moka priversti nusišypsoti net pačią rimčiausią publiką. Šįkart jis laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ papasakos apie savo santykį su automobiliais – tokį pat netradicinį, kaip ir jis pats.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vairuoju, pats atvažiavau, iš pirmo karto išsilaikiau teises – 2011 metų vienuoliktą mėnesį, vienuoliktą dieną“, – su šypsena pasakos Naglis.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ilgalaikės draugystės su automobiliais jo gyvenime – neįmanomos.

„Pas mane automobilis neužsilaiko ilgiau nei metus. Neturiu savo nuosavo. Man mašina reikalinga tam, kad nuvažiuočiau iš taško A į tašką B... arba kad gražiai atrodytų mano „Instagramo“ feede“, – atviraus jis.

REKLAMA

Pirmasis Naglio automobilis buvo „Renault Clio“, kuris, kaip jis pats sako, pareikalavo nemažai kantrybės.

„Kiek aš su ja vargdavau... Esu net remontavęs! Veidrodėlį su izoliacija apvyniojau – bet laikė puikiausiai!“ – juoksis socialinių tinklų žvaigždė.

Ką apie Naglio požiūrį į automobilius mano Adrina Ramonaitė ir, kuo šis atviras pokalbis baigėsi laidoje, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

„Gazas Dugnas. Šou“ žiūrėkite sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų