Karolis Tiškevičius – apie neeilinį savo pomėgį: „Toks gyvenimo būdas priverčia pirkti daužtas mašinas“

Studijoje skambės klausimas, kas iš žiūrovų turi „Lincoln“. Tik vienas žmogus iš didžiulės publikos pakels ranką – pasirodo, tokia prabanga retai sutinkama.
„Kas čia per publika?“, – stebėsis krepšinio komentatorius.
„Tai reiškia, kad jie tavęs nepažįsta“, – laidoje V. Mikaitis guos K. Tiškevičių.
Šis žmogus tokius automobilio modelius turi net du.
„Čia yra mano mylimas draugas. Taip, dabar nusipirkau antrą „Lincolną“. Bet aš turiu tokį pomėgį, nežinau kaip jūs, neturėti pinigų. Toks gyvenimo būdas priverčia pirkti daužtas mašinas, kitą kartą gana stipriai“, – juoksis krepšinio entuziastas.
Jis pasakos, kaip eilinį kartą nusipirko mašiną, kurią tenka remontuoti.
„Eilinį kartą pirkau šiek tiek į galą trinkteltą „Lincolną“ ir jis dabar yra remonto procese. Tačiau Lietuva yra įspūdinga šalis, nes čia žmonės žino, kaip iš mirusių dalykų prikelti ir padaryti gyvus“, – tikins K. Tiškevičius.
Kokie dar netikėti automobiliai slepiasi Karolio garaže?
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!