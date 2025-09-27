Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Karolis Tiškevičius – apie neeilinį savo pomėgį: „Toks gyvenimo būdas priverčia pirkti daužtas mašinas“

2025-09-27 10:15
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-27 10:15

Drąsus, energingas ir visuomet ties riba – būtent toks yra charizmatiškasis krepšinio komentatorius bei renginių vedėjas Karolis Tiškevičius. Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ jis prabils apie savo netradicinį pomėgį – daužtus automobilius, kurie, pasirodo, jam teikia tiek pat adrenalino, kiek ir krepšinio aikštelė.

Karolis Tiškevičius – apie neeilinį mašinų pasirinkimą (Nuotr. stop kadras, ELTA) (nuotr. stop kadras)

0

Studijoje skambės klausimas, kas iš žiūrovų turi „Lincoln“. Tik vienas žmogus iš didžiulės publikos pakels ranką – pasirodo, tokia prabanga retai sutinkama.

„Kas čia per publika?“, – stebėsis krepšinio komentatorius.

„Tai reiškia, kad jie tavęs nepažįsta“, – laidoje V. Mikaitis guos K. Tiškevičių.

Šis žmogus tokius automobilio modelius turi net du.

„Čia yra mano mylimas draugas. Taip, dabar nusipirkau antrą „Lincolną“. Bet aš turiu tokį pomėgį, nežinau kaip jūs, neturėti pinigų. Toks gyvenimo būdas priverčia pirkti daužtas mašinas, kitą kartą gana stipriai“, – juoksis krepšinio entuziastas.

Jis pasakos, kaip eilinį kartą nusipirko mašiną, kurią tenka remontuoti.

„Eilinį kartą pirkau šiek tiek į galą trinkteltą „Lincolną“ ir jis dabar yra remonto procese. Tačiau Lietuva yra įspūdinga šalis, nes čia žmonės žino, kaip iš mirusių dalykų prikelti ir padaryti gyvus“, – tikins K. Tiškevičius.

Kokie dar netikėti automobiliai slepiasi Karolio garaže?

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

