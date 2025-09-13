Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gabrielius Vagelis – apie per vieną vakarą gautas 4 baudas: „Šiaip visi sako, kad gerai vairuoju“

2025-09-13 10:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-13 10:30

Gabrielius Vagelis neslepia – greitį mėgsta, o automobilis jam suteikia ne tik laisvės pojūtį, bet ir išbandymų. Laidoje „Gazas dugnas. Šou“ jis atskleidė istoriją, kai per vieną vakarą sugebėjo surinkti net keturias baudas, tačiau vis tiek save vadina geru vairuotoju.

0

Į sceną žengęs Gabrielius Vagelis sulaukė audringų aplodismentų – charizmatiškas atlikėjas žavi ne tik savo dainomis, bet ir stiliumi. Tačiau šįkart žiūrovai išgirdo kitokią jo pusę – vairuotojo, kuris, pasak jo paties, be automobilio neįsivaizduoja gyvenimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai labai mėgstu greitį ir čia yra tragedija, bet lekiu tik tiek, kiek galima“, – laidoje šmaikštavo G. Vagelis.

Vis dėlto atlikėjas pripažino, kad kartą jam nutiko itin kurioziška situacija – per vieną vakarą jis gavo net keturias baudas.

„Juokingiausia buvo tai, kad viena buvo už greičio viršijimą, o kitos trys – už tai, kad buvo pasibaigusi technikinė“, – juokėsi jis.

„Kol suvažinėjai, baigėsi technikinė“, – nedelsdamas šmaikštavo laidos vedėjas Paulius Garkauskas.

Nepaisant tokio įvykio, G. Vagelis neslepia tikėjimo savo vairavimo įgūdžiais.

„Šiaip visi sako, kad aš gerai vairuoju“, – tvirtino jis.

Visą istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Ar iš tiesų Gabrielius toks geras vairuotojas, kaip pats teigia? Ir kokie dar iššūkiai laidoje laukė jo bei kitų žinomų veidų?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

