Gabrielius Vagelis – apie per vieną vakarą gautas 4 baudas: „Šiaip visi sako, kad gerai vairuoju“

Į sceną žengęs Gabrielius Vagelis sulaukė audringų aplodismentų – charizmatiškas atlikėjas žavi ne tik savo dainomis, bet ir stiliumi. Tačiau šįkart žiūrovai išgirdo kitokią jo pusę – vairuotojo, kuris, pasak jo paties, be automobilio neįsivaizduoja gyvenimo.
„Tikrai labai mėgstu greitį ir čia yra tragedija, bet lekiu tik tiek, kiek galima“, – laidoje šmaikštavo G. Vagelis.
Vis dėlto atlikėjas pripažino, kad kartą jam nutiko itin kurioziška situacija – per vieną vakarą jis gavo net keturias baudas.
„Juokingiausia buvo tai, kad viena buvo už greičio viršijimą, o kitos trys – už tai, kad buvo pasibaigusi technikinė“, – juokėsi jis.
„Kol suvažinėjai, baigėsi technikinė“, – nedelsdamas šmaikštavo laidos vedėjas Paulius Garkauskas.
Nepaisant tokio įvykio, G. Vagelis neslepia tikėjimo savo vairavimo įgūdžiais.
„Šiaip visi sako, kad aš gerai vairuoju“, – tvirtino jis.
Ar iš tiesų Gabrielius toks geras vairuotojas, kaip pats teigia? Ir kokie dar iššūkiai laidoje laukė jo bei kitų žinomų veidų?
