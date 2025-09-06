Daugeliui tik pasvajoti: brangiausi automobiliai, užfiksuoti Lietuvos gatvėse

Dažniausiai tai itin reti, automobilių entuziastų vertinami inžinerijos kūriniai, kurie dėl unikalios išvaizdos ar techninių savybių nepalieka abejingų net ir automobiliais nesidominčių praeivių.
Naujienų portalas tv3.lt dalinasi itin retų, greitų ir prabangių automobilių nuotraukomis, kurie automobilių entuziastų ar tiesiog smalsuolių buvo užfiksuoti Lietuvoje, o nuotraukos per laiką nugulė interneto platybėse.
„Mercedes-Benz G63 AMG 6x6“
Šis unikalus net šešiais ratais varomas visureigis pradėtas gaminti 2013 metais, o jo produkcija tęsėsi vos du metus. Pasaulį išvydo tik šimtas tokių šešiaračių monstrų, todėl tai – itin retas modelis.
Po variklio dangčiu šis gigantas turi 5,5 litro V8 agregatą, generuojantį 536 arklio galias. Galia perduodama į 7 pakopų automatinę greičių dėžę. Šis beveik šešių metrų ilgio visureigis sveria daugiau nei 4 tonas, o iki 100 km/h įsibėga per mažiau nei 8 sekundes.
Nepaisant savo galimybių bekelėje, automobilis yra itin prabangus. Jis turi odinį saloną, individualias galines sėdynes, ne vieną multimedijos ekraną bei daug kitos įrangos.
Anot „rallyemotors.com“, naujas toks automobilis kainavo apie pusę milijono JAV dolerių, tačiau dabar tokių automobilių kainos prasideda nuo 900 tūkst., o kartais siekia net 1,5 mln. JAV dolerių.
Kaina priklauso nuo automobilio ridos, būklės bei patobulinimų, o mažą ridą turintys automobiliai aukcionuose dažniausiai peržengia milijono dolerių kartelę.
Vienas tokių automobilių prieš keletą metų buvo užfiksuotas ir Lietuvoje.
„McLaren P1“
Britų automobilių gamintojo „McLaren“ superautomobilis „P1“ buvo pradėtas gaminti 2013-ųjų rudenį ir buvo leidžiamas tik kiek ilgiau nei dvejus metus.
Pasaulį išvydo vos 375 vienetai tokių automobilių, o vienas jų smalsuolių buvo užfiksuotas pačioje Vilniaus širdyje, netoli Rotušės bei Šv. Kazimiero bažnyčios.
Šis „McLaren“ yra varomas 3,8 litro V8 variklio su dviem turbokompresoriais. Negana to, benzininė jėgainė apjungta ir su elektros varikliu. Tokio automobilio galia siekia 903 arklio galias bei 900 Niutonų sukimo momentą.
Tai leidžia šiam automobiliui 100 kilometrų per valandą greitį išvystyti per mažiau nei 3 sekundes.
Savo gamybos laiku „P1“ konkuravo su kitų superautomobilių gamintojų flagmanais, kaip „Porsche 918 Spyder“ ar „Ferrari LaFerrari“, kurie taip pat turėjo hibridinius variklius.
Automobilių pardavimo platformoje „classic.com“ nurodoma, kad už tokį britų šedevrą tektų sumokėti gerokai virš pusantro milijono JAV dolerių, tačiau kartais už jį norima gauti daugiau nei du ar net tris milijonus.
„Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse“
Tikriausiai tai ne vieną kartą internete lietuviams matytas superautomobilis, kuris kiek daugiau nei prieš dešimtmetį buvo pastebėtas Vilniuje.
„Grand Sport Vitesse“ debiutavo 2012 metais Ženevos automobilių parodoje. Šiame modelyje sumontuotas aštuonių litrų W16 variklis su keturiais turbokompresoriais, kuris turi net 1200 arklio galių bei 1500 Niutonų sukimo momentą.
Šimto kilometrų per valandą greitį šis „Bugatti“ išvysto vos per 2,6 sekundės, o jei to būtų per maža – automobilis geba įsibėgėti beveik iki 410 km/h. Tiesa, elektronikos pagalba gamintojas riboja šį greitį iki 375 km/h.
Automobilių pardavimo platformoje „classic.com“ toks „Vitesse“ modelis šiuo metu kainuoja maždaug pustrečio milijono JAV dolerių, tačiau paieškojus labiau tokį superautomobilį įmanoma įsigyti ir už mažiau nei 2 milijonus.
„Koenigsegg CCX“
2013 metais į Vilnių užsukus superautomobilių raliui „Gumball 3000“, Lietuvos keliais prariedėjo itin retas „Koenigsegg CCX“ (arba Competition Coupé X) superautomobilis. Tada savo akimis pamatyti jį galėjo didžiulė minia į renginį susirinkusių žmonių.
Tai švedų automobilių gamintojo šedevras, pristatytas 2006 metais. Po anglies pluoštu ir aliuminiu dengtu kėbulu slypi 4,7 litro V8 variklis su dviem mechaniniais kompresoriais, išvystantis 806 arklio galias ir 920 Niutonų sukimo momentą.
Iki 100 kilometrų per valandą šis automobilis įsibėga per kiek daugiau nei 3 sekundes ir geba išvystyti maksimalų 395 km/h greitį.
„CCX“ buvo vienas greičiausių savo laikmečio superautomobilių, stebinęs pasaulį ne tik savo techninėmis charakteristikomis, bet ir išskirtiniu dizainu.
Šiandien „CCX“ yra geidžiamas automobilių kolekcionierių, tačiau įsigyti jį gali tikrai ne visi, mat gamykla išleido vos 30 vienetų įprastų „CCX“ modelių, todėl jie yra gana reti svečiai gatvėse.
Platformose kaip „luxurypulse.com“, už tokius superautomobilius vidutiniškai norima gauti nuo 1 iki 3 milijonų JAV dolerių.
„Porsche 918 Spyder“
Tai vokiškas, riboto leidimo ir savuoju laiku išmanių technologijų kupinas hibridinis superautomobilis, gamintas nuo 2013 iki 2015 metų. „Porsche“ išleido lygiai 918 šio modelio vienetų.
Automobilyje įmontuotas 4,6 litro V8 benzininis variklis ir du papildomi elektriniai varikliai. Bendras „918 Spyder“ galingumas siekia beveik 900 arklio galių.
Visais ratais varomas superautomobilis iki šimto kilometrų įsibėga per mažiau nei tris sekundes, o jo maksimalus greitis siekia 345 km/h.
„Porsche 918“ taip pat pasiekė ir žymiosios „Nürburgring“ trasos rekordą – ją įveikė per 6 minutes ir 57 sekundes, taip tapdamas pirmuoju legaliai gatvėje naudojamu automobiliu, kuris įveikė 7 minučių ribą.
Dabartinė tokio automobilio vertė naudotų automobilių rinkoje siekia nuo 1 iki 2 mln. JAV dolerių. Jei automobilis turi papildomą „Weissach“ paketą, jo kaina gali kilti dar aukščiau.
Portalas „The Sun“ skelbia, kad itin žemą ridą turėjęs toks automobilis aukcione buvo parduodamas už 3,4 mln. JAV dolerių.
„Porsche 918 Spyder“ buvo užfiksuotas ir Lietuvos keliuose. Šio automobilio išskirtinė išvaizda nepalieka abejingų automobilių mylėtojų.
