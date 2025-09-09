Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje apvogti automobiliai „Porsche Cayenne“ ir BMW

2025-09-09 09:16 / šaltinis: BNS
2025-09-09 09:16

Į sostinės pareigūnus kreipėsi du vilniečiai, pareiškę, kad apvogti jų automobiliai, padaryta tūkstantinė žala, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Į sostinės pareigūnus kreipėsi du vilniečiai, pareiškę, kad apvogti jų automobiliai, padaryta tūkstantinė žala, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

1

Pirmadienį policija gavo 1983 metais gimusios moters pranešimą, kad nuo rugsėjo 3 dienos iki rugsėjo 4-osios Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, buvo pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ priekiniai žibintai. Nuostolis – 4 400 eurų.  

Tą pačią dieną, apie 11 val., Vilniuje, Erfurto gatvėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW galinių durelių lango stiklas bei pavogtas vairas, spidometras ir apgadintas salonas. Nuostolis – apie 2 500 eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai.

