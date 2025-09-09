Vilniuje apvogti automobiliai „Porsche Cayenne“ ir BMW

Pirmadienį policija gavo 1983 metais gimusios moters pranešimą, kad nuo rugsėjo 3 dienos iki rugsėjo 4-osios Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, buvo pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ priekiniai žibintai. Nuostolis – 4 400 eurų.
Tą pačią dieną, apie 11 val., Vilniuje, Erfurto gatvėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW galinių durelių lango stiklas bei pavogtas vairas, spidometras ir apgadintas salonas. Nuostolis – apie 2 500 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
