Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos vairuotojus: už 1 veiksmą gresia triženklė bauda

2025-10-14 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 09:50

Padangų keitimo sezonas kai kuriems vairuotojams taip susuka galvas, kad jie pradeda elgtis neracionaliai ir senas bei naudoti netinkamas meta bet kur, tik ne ten, kur reikia.

Eismas (nuotr. BNS Foto)

Padangų keitimo sezonas kai kuriems vairuotojams taip susuka galvas, kad jie pradeda elgtis neracionaliai ir senas bei naudoti netinkamas meta bet kur, tik ne ten, kur reikia.

REKLAMA
0

Artėjančiam žieminių padangų sezonui besiruošiantys padangų atliekų tvarkytojai vairuotojams primena ką daryti su senomis padangomis, kad jos netaptų gamtą teršiančia atlieka ir dėl ne vietoje paliktų senų padangų netektų papurtyti piniginę mokant baudas, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trys patogios ir saugios galimybės

Nors daug kam senos padangos atrodo kaip nekalta atlieka, tačiau dėl itin ilgo irimo laikotarpio (apie 120 – 140 metų), išskiriamų kenksmingų cheminių medžiagų bei pavojaus tapti itin pavojingo sveikatai ir aplinkai gaisro priežastimi, senos padangos turi būti išmetamos tik tam skirtose vietose, kad būtų tinkamai utilizuotos ir perdirbtos, taip nekeliant pavojaus gamtai bei žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Dar vienas neigiamas ne vietoje išmestų padangų efektas – jos tampa gera terpe veistis graužikams ir kitiems parazitams.

REKLAMA

Lietuvoje yra sudarytos visos galimybės senas padangas nemokamai išmesti ten, kur jomis bus tinkamai pasirūpinta. Turbūt patogiausia galimybė yra padangų montavimo metu. Jei permontuojant padangas nusprendžiate, kad senosios tolesniam naudojimui nebetinkamos, jas nemokamai turi priimti padangas montuojanti įmonė.

Kita galimybė – perkant naujas padangas, tokį patį kiekį senų galite palikti pardavėjui. Trečia galimybė – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA), kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų.

REKLAMA
REKLAMA

„Vairuotojai turi žinoti šias galimybes ir jomis naudotis. Jei padangų montuotojai ar pardavėjai nesutinka priimtu senų padangų, apie tai reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nes tai yra pažeidimas.

Legaliai Lietuvoje veikiantys padangų platintojai ir montavimo paslaugas teikiančios įmonės senas padangas privalo priimti nemokamai“, – paaiškina „Padangų importuotojų organizacijos“ direktorė Jekaterina Volkė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei pardavimo ar montavimo vietos atsisako iš klientų priimti senas padangas, už pirmą pažeidimą gali būti skirta bauda nuo 450 iki 850 eurų, o jei jis pasikartoja, bauda gali siekti net iki 1700 eurų.

Už netinkamoje vietoje, pavyzdžiui, miške, pakelėje ar prie buitinių atliekų konteinerių išmestas padangas, gali būti nubausti ir gyventojai. Bauda gali siekti iki 90 eurų ir papildomai už kiekvieną išmestą padangą teks sumokėti 44 eurų baudą už aplinkai padarytą žalą. Taigi, neatsakingai išmetus vieną komplektą senų padangų, bauda gali siekti daugiau nei 400 eurų.

REKLAMA

 

Šiukšles pasiima sąmoningai

Atsakingai į savo verslo teises bei pareigas žiūrintys padangų platintojai ir montavimo paslaugas atliekančios įmonės su klientais dalinasi informacija apie galimybes nemokamai atsikratyti naudoti nebetinkamomis padangomis, tačiau kai kurie vairuotojai, net puikiai suprasdami, kad senosios padangos savo pagrindinės paskirties vis tiek jau nebeatliks, sąmoningai jas vežasi namo ar į garažus.

REKLAMA

„Partneriai su kuriais bendradarbiaujame, dalinasi istorijomis, kaip klientai nesutinka nemokamai palikti senų padangų, nes teigia, kad galbūt jas dar kur nors panaudos. Tačiau dažnu atveju jos tiesiog padedamos kieme, sandėliuke ar garaže ir galiausiai jokios realios paskirties neatlieka.

Jei iš tikrųjų norite, kad padangos dar būtų naudingos, palikite jas ten, kur reikia – galiausiai jos atsidurs perdirbimo gamyklose, kur bus susmulkinamos, o iš gautos produkcijos kuriami naudingi produktai, pavyzdžiui, minkštos dangos vaikų žaidimo aikštelėms, borteliai sodams bei gėlynams ir daug kitų naudingų dalykų“, – pasakoja J. Volkė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Padangų importuotojų organizacija“ bendradarbiauja su padangų perdirbimo gamykla Lenkijoje, į kurią keliauja tūkstančiai tonų Lietuvoje surinktų atliekų.

Šioje gamykloje iš padangų pašalinami ir iš naujo panaudojami metalas bei medvilnė, o guma susmulkinama į skirtingos frakcijos gabaliukus, kurie panaudojami naujų produktų gamybai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų