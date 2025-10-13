Ruošia naujovę vairuotojams: už šių kelio ženklų nesilaikymą baus dažniau?

Jeigu pataisos būtų priimtos, ANK būtų papildytas nauja nuostata:
„Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimas, susijęs su kelio ženklais: „Įvažiuoti draudžiama“, „Eismas draudžiamas“, „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“, „Motociklų eismas draudžiamas“, „Traktorių eismas draudžiamas“, „Važiuoti su priekabomis draudžiama“, „Ribota masė“, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.“
Be to, siūloma nustatyti, kad už tokius nusižengimus vairuotojus baustų savivaldybių administracijos.
Kaip nurodoma pataisų aiškinamajame rašte nuo 2024 m. pradžios vien Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, naudodamas miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, užfiksavo daugiau nei 1,5 tūkst. atvejų, kai transporto priemonės galimai pažeidė minėtus ženklus.
„Šių ženklų pažeidimai sukelia įvairių neigiamų pasekmių: gadina gatvių ir šaligatvių dangą, ypač kai važiuojama sunkiasvoriais automobiliais į gyvenamąsias ar pėsčiųjų zonas; kelia grėsmę eismo saugumui; trikdo gyvenamosios aplinkos ramybę ir infrastruktūros priežiūrą, ypač tankiai apgyvendintose teritorijose“, – pastebi pataisų iniciatoriai.
Pasak jų, dabar ANK nenumato savivaldybių administracijų pareigūnams teisės pradėti administracinių nusižengimų teiseną minėtų pažeidimų:
„Dėl to visa savivaldybės surinkta vaizdo medžiaga ir kita informacija turi būti perduodama policijai, kuri yra vienintelė institucija, turinti įgaliojimus šiuo pagrindu pradėti teiseną ir surašyti protokolus.“
Esą tokia teisinė situacija sukuria šias problemas: nėra galimybės efektyviai naudoti savivaldybės išteklių, įskaitant vaizdo stebėjimo sistemas; didinama našta policijai; procesai tampa lėtesni, tad mažina prevencinį ir drausminamąjį poveikį pažeidėjams.
Taigi pataisų rengėjai įsitikinę, kad priėmus jas būtų sumažintas perteklinis informacijos perdavimas policijai, į pažeidimus būtų reaguojama greičiau ir efektyviau.