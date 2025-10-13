Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Ruošia naujovę vairuotojams: už šių kelio ženklų nesilaikymą baus dažniau?

2025-10-13 15:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 15:19

Pirmadienį grupė Seimo narių registravo Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas. Jomis siūloma nustatyti, kad už kai kurių kelio ženklų nesilaikymą vairuotojus baustų ne tik policija, bet ir savivaldybių pareigūnai.

Ženklas įvažiuoti draudžiama (nuotr. Elta)

Pirmadienį grupė Seimo narių registravo Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas. Jomis siūloma nustatyti, kad už kai kurių kelio ženklų nesilaikymą vairuotojus baustų ne tik policija, bet ir savivaldybių pareigūnai.

REKLAMA
0

Jeigu pataisos būtų priimtos, ANK būtų papildytas nauja nuostata:

„Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimas, susijęs su kelio ženklais: „Įvažiuoti draudžiama“, „Eismas draudžiamas“, „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“, „Motociklų eismas draudžiamas“, „Traktorių eismas draudžiamas“, „Važiuoti su priekabomis draudžiama“, „Ribota masė“, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, siūloma nustatyti, kad už tokius nusižengimus vairuotojus baustų savivaldybių administracijos.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nurodoma pataisų aiškinamajame rašte nuo 2024 m. pradžios vien Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, naudodamas miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, užfiksavo daugiau nei 1,5 tūkst. atvejų, kai transporto priemonės galimai pažeidė minėtus ženklus.

REKLAMA

„Šių ženklų pažeidimai sukelia įvairių neigiamų pasekmių: gadina gatvių ir šaligatvių dangą, ypač kai važiuojama sunkiasvoriais automobiliais į gyvenamąsias ar pėsčiųjų zonas; kelia grėsmę eismo saugumui; trikdo gyvenamosios aplinkos ramybę ir infrastruktūros priežiūrą, ypač tankiai apgyvendintose teritorijose“, – pastebi pataisų iniciatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jų, dabar ANK nenumato savivaldybių administracijų pareigūnams teisės pradėti administracinių nusižengimų teiseną minėtų pažeidimų:

„Dėl to visa savivaldybės surinkta vaizdo medžiaga ir kita informacija turi būti perduodama policijai, kuri yra vienintelė institucija, turinti įgaliojimus šiuo pagrindu pradėti teiseną ir surašyti protokolus.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Esą tokia teisinė situacija sukuria šias problemas: nėra galimybės efektyviai naudoti savivaldybės išteklių, įskaitant vaizdo stebėjimo sistemas; didinama našta policijai; procesai tampa lėtesni, tad mažina prevencinį ir drausminamąjį poveikį pažeidėjams.

Taigi pataisų rengėjai įsitikinę, kad priėmus jas būtų sumažintas perteklinis informacijos perdavimas policijai, į pažeidimus būtų reaguojama greičiau ir efektyviau.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų