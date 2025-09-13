Vaisių, uogų ir daržovių čia geriau nepirkite: štai ką slepia ši parduotuvė

Apie įmonės veiklą naujienų portalui tv3.lt pranešė buvusi darbuotoja Sandra (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi).
Ji papasakojo, kad nemaža dalis žmonių čia esą yra darbinami nelegaliai (net prašydami negauna darbo sutarčių), algos ar priedai jiems yra mokami „vokeliuose“, o kartais bendrovė neva išmoka per mažas algas, nes nuostolius neteisėtai išskaito iš atlyginimų.
Anot Sandros, „Donifruitas“ valdo ne tik prekės ženklą „400 g“, kuris turi prekybos taškų prekybos centruose ir veikia per maisto pristatymo į namus platformas.
Bendrovė taip pat valdo ir šalia prekybos tinklų parduotuvių veikiančius sezoninius vaisių ir uogų kioskus, kurie galimai slepia mokesčius.
Buvusios darbuotojos įtarimu, tokiose prekybos vietose darbuotojai dirba nelegaliai, taip pat ten esą dažnai nebūna kasos aparatų, tad pirkėjams neišduodami pirkimo kvitai.
Be viso to, pasak moters, yra meluojama apie uogų kilmę ir kokybę. Esą darbuotojams liepiama meluoti, kad braškės yra lietuviškos, nors yra atvežtos iš Lenkijos.
„Vadovė, manau, elgiasi nepagarbiai, įžeidinėja, verčia darbuotojus rašyti teigiamus atsiliepimus apie įmonę „Rekvizitai.lt“ svetainėje“, – pridūrė Sandra.
Tad naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar šie kaltinimai yra pagrįsti ir ką apie tai sako paties „Donifruito“ atstovai.
Kaip „400 g“ apgaudinėja klientus
„Donifruito“ savininkas ir akcininkas yra Donatas Mongirdas, įmonėje dirba ir jo žmona Justina Mongirdienė.
D. Mongirdo teigimu, kažkas juos terorizuoja jau kelis mėnesius, neva teikdami melagingą informaciją: „Mums nežinant buvo atvažiavę daugelio institucijų darbuotojai ir vienu metu tikrino visas prekybos vietas.“
Jis tikino, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) jokių produktų kilmės klastojimo faktų nenustatė: „Nes mes to tiesiog nedarėme. Tai – melas.“
Vis tik pati VMVT pateikė kitokią informaciją. Anot jos, atlikus 5 neplaninius patikrinimus skirtingose „Donifruito“ prekybos vietose buvo nustatyti įvairūs pažeidimai.
Pvz., vaisių ir daržovių kainų etiketėse nebuvo nurodyta agurkų kilmės šalis, o arbūzų, šilauogių, aviečių ir trešnių kilmės šalys buvo nurodytos klaidingai.
Ant sienų, lentynose ir po produktų fasavimo stalu matėsi susikaupę nešvarumai, trupiniai, valymo inventorius buvo neženklintas, laikomas netvarkingai, pjaustymo lentelė – nusidėvėjusi, svarstyklių paviršius – nehigieniškas.
Išvežamiems pjaustytiems vaisiams (arbūzams, ananasams ir kt.) nepateikti atsekamumo dokumentai, t. y., iš kur jie atkeliavo, kas juos apdorojo, tiekė ir t. t.
Taip pat nepateikti vaisių dokumentai, įrodantys jų saugą, laikymo sąlygas, tinkamumo vartoti terminą ir pan.
Arbūzai buvo laikomi +21,2 °C temperatūroje, tinkamai nepaženklinti, fasuojami ir pjaustomi tam neturint tinkamų sąlygų.
Taigi VMVT uždraudė bendrovei tiekti į rinką 36 kg arbūzų, laikytų netinkamomis sąlygomis. Dėl pažeidimų buvo pradėta administracinė teisena, numatoma taikyti baudas.
Pirkėjai negauna kvitų
„Donifruito“ direktorius tikino, kad kasos aparatai buvo visose prekybos vietose, tad ir kvitai visur buvo spausdinami: „Šis faktas buvo tiriamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI).“
Vis tik VMI Kontrolės departamento vadovė Laura Viešūnienė teigė priešingai – atlikus operatyvius patikrinimus buvo nustatyti pažeidimai, susiję su pajamų neapskaitymu.
T. y. neišduotas kasos aparato kvitas, nustatytas pinigų neatitikimas kasoje bei kasos aparatų eksploatavimo tvarkos pažeidimai.
Ji primena, kad, klientams neišdavus kvito ar išdavus netinkamą, prekybininkams skiriamos baudos nuo 90 iki 900 eurų.
O VMVT dar pridūrė, kad vienoje „Donifruito“ prekybos vietoje buvo vykdoma veikla, neregistruota VMVT registre, kas reiškia, kad ji – neteisėta.
Nelegaliai darbino darbuotojus, bet tikina kitaip
D. Mongirdas įtikinėjo, kad visi „Donifruito“ darbuotojai yra įdarbinti su darbo sutartimis, atlyginimai jiems mokami pagal grafiką ir jokie pinigai iš algų nėra išskaičiuojami.
„Patikrinimų metu nustatyta, kad su darbuotojais atsiskaityta tinkamai. Reiškia, kažkokio nuskaičiavimo teisėto ar neteisėto nebuvo ir nėra.
Mes neštume didelę atsakomybę, jei darbo metu atsitiktų nelaimingas atsitikimas, o darbuotojas nebūtų įdarbintas, socialiai nedraustas. Alga yra legali, darbuotojai – įdarbinti“, – komentavo įmonės savininkas.
Vis tik, Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teigimu, nors šiemet dėl „Donifruito“ nebuvo gauta skundų ir nebuvo atlikti bendrovės patikrinimai, per ankstesnius 3 metus du kartus buvo baustas jos vadovas ir du kartus – pati įmonė.
Bendrovės vadovas (kaip fizinis asmuo) buvo baustas:
- 2022 m. lapkritį dėl nelegalaus darbo ir darbo laiko apskaitos pažeidimų (kai nežymimi viršvalandžiai, darbas poilsio dienomis, sąmoningai įrašomi neteisingi duomenys ir pan.) – skirta 1 000 eurų bauda;
- 2024 m. gruodį dėl nelegalaus darbo – skirta 1 000 eurų bauda.
Pati bendrovė (kaip juridinis asmuo) buvo bausta:
- 2023 m. rugsėjį už nelegalų darbą – skirta 868 eurų bauda;
- 2024 m. gruodį už nelegalų darbą – skirta 5 544 eurų bauda.
O VMVT pridūrė, kad dviejose „Donifruito“ prekybos vietose darbuotojos nepateikė patvirtinančių dokumentų apie sveikatos patikrinimus ir higienos įgūdžių mokymų kursus.
Kur skųsti darbo pažeidimus ir kokios baudos gresia?
D. Mongirdo teigimu, kai kurie darbuotojai sezoniniam darbui ateina dirbti kelerius metus iš eilės, o tai parodo, kad santykis su darbdaviu yra geras.
Jis pabrėžė, kad teiginiai apie vadovės J. Mongirdienės nepagarbų ir panašų elgesį yra melagingi: „Tiesiogiai tokio nusiskundimo dėl Justinos elgesio nesame gavę, o tai žinome iš pateikiamų klausimynų ar komentarų rašymo. Darbe atmosfera – labai gera.
Komentarų (teigiamų atsiliepimų – aut. past.) mes neprašome rašyti, juos rašo klientai. <...> Susidaro įspūdis, kad mes susiduriame su besielgiančiu nepagarbiai ir norinčiu mus įžeisti, pažeminti, pakenkti mūsų verslo reputacijai asmeniu.“
Vis tik VDI primena – jei darbuotojas patiria psichologinį smurtą, jis gali kreiptis į darbdavį, o po to – į VDI. Už psichologinį smurtą vadovas gali būti atleistas be įspėjimo ir išeitinės išmokos.
Tuo metu apie nelegalų darbą net ir patys nelegaliai dirbantys darbuotojai yra skatinami pranešti tel. +370 5213 9772, atvykę gyvai ar rašytiniu skundu VDI ar Darbo ginčų komisijai, nurodydami darbdavio pavadinimą, adresą, savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, gyvenamąją vietą ir pažeidimus.
Inspekcija įspėja, kad už nelegalų darbą vadovui (fiziniam asmeniui) gresia baudos nuo 1 500 iki 6 000 eurų, o įmonei (juridiniam asmeniui) – nuo 3 iki 24 minimaliųjų mėnesinių algų, kas šiemet yra nuo 3 114 iki 24 912 eurų.
O už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo pažeidimus darbdaviams gresia 300–3 000 eurų baudos.
