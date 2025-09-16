Už 1 veiksmą Lietuvoje – bauda iki 1500 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

Pažeidėjams gresia administracinė atsakomybė, o bendra padaryta žala žuvų ištekliams siekia dešimtis tūkstančių eurų, rašoma Aplinkos apsaugos departamento pranešime.
Nustatė 6 neteisėtos žvejybos tinklais atvejus
Nemuno deltos regioniniame parke Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai, gavę informaciją apie galimą brakonieriavimą, rugsėjo 3 d. vėlų vakarą nustatė vietą vienoje iš regioninio parko salų, kurioje įsikūrę asmenys galėjo neteisėtai gaudyti žuvis tinklais.
Pasitelkę stebėjimo kameras, termovizorius, pareigūnai kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais pastebėjo asmenį, kateriu atplaukiantį į stebimą vietą. Asmuo prisipūtė guminę valtį varomą elektriniu varikliu ir išplaukė mesti tinklų.
Per dvi valandas į juos įkliuvo 11 karšių, du karpiai, lynas ir 11 karosų. Asmeniui už šiais metais padarytą pakartotinį pažeidimą surašytas administracinio nusižengimo protokolas, paimta įranga: kateris, dvi guminės valtys, elektrinis variklis su akumuliatoriumi, šeši tinklai, dėžės ir kt. Žala žuvų ištekliams siekia 1 500 eurų.
Pakruojo rajone, Gedžiūnų kaime, rugsėjo 4 d. Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai sulaikė asmenį, kuris Mūšos upėje žvejojo pastatomu tinklu. Žuvų jis nebuvo pagavęs, todėl jam paskirta 300 eurų bauda ir paimtas statomasis tinklas.
Antanavo HE tvenkinyje, Šunskų sen., Marijampolės savivaldybėje, rugsėjo 4 d. nustatytas atvejis, kai rastas 70 metrų ilgio žvejybinis tinklas. Neteisėtos žvejybos metu sugauti 58 karšiai, 10 šapalų, trys lynai, lydeka ir 42 karosai – iš viso 14,66 kg žuvies. Žala žuvų ištekliams įvertinta 7 560 eurų, pradėtas tyrimas.
Jau kitą dieną, rugsėjo 5-ąją, vieno iš įtariamų pažeidėjų ūkinės paskirties patalpose rastas ir paimtas nemėgėjų žvejybos įrankis – statomasis tinklas. Asmeniui pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl neteisėto nemėgėjų žvejybos įrankio laikymo.
Ignalinos rajone Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai sulaikė asmenį, kuris Dysnų ežere tinklu sugavo starkį, karšį ir raudę. Jam gresia daugiau nei 1 400 eurų bauda, nes asmuo per metus padarė jau antrą tokį pažeidimą.
Vilniuje, rugsėjo 3 d., Nemuno upėje Prienų mieste Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnų sulaikytas asmuo, statęs du tinklus. Žuvų jis pagauti nespėjo. Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
„Šiuo ypač jautriu laikotarpiu, kai mūsų upėmis migruoja nerštui besiruošiančios lašišinės žuvys, kiekvienas neteisėtai pastatytas tinklas gali padaryti itin didelę žalą žuvų ištekliams. O tokie brakonieriavimo atvejai dažnai rodo sistemingą neteisėtą veiklą, todėl pareigūnams tenka pasitelkti specialias priemones – stebėjimo kameras, termovizorius ar neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pagalbą.
Kviečiame ir gyventojus nelikti abejingais – pastebėjus neteisėtą žvejybą ar turint apie ją žinių, nedelsiant praneškite skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.“, – sako Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė.
Gresia administracinė atsakomybė
Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad neteisėta žvejyba tinklais daro didžiulę žalą žuvų ištekliams ir užtraukia ne tik administracines baudas, bet ir pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą už neteisėtai pagautas žuvis. Taip pat pažeidėjams gresia žvejybos priemonių ir neteisėtų žvejybos įrankių, bei pagautų žuvų konfiskacija.
Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimai, padaryti naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarso prietaisus), užtraukia baudą nuo 600 iki 1 500 eurų. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 1 400 iki 2 500 eurų.
Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros ar ultragarso prietaisus), kuriuos draudžiama naudoti pagal teisės aktus, gaminimas, realizavimas, įsigijimas ar laikymas užtraukia baudą nuo 300 iki 580 eurų. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 500 iki 1 160 eurų.
Išsamią informaciją apie žvejybą rasite ir Aplinkos apsaugos departamento parengtose žvejybos atmintinėse. Ten rasite ir žvejybos kalendorių, kuriame galite pasitikrinti, kokiu laikotarpiu, kokio dydžio žuvis ir kiek jų galima gaudyti.
Apie aplinkosaugos pažeidimus praneškite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected]
Šaltinis: Aplinkos apsaugos departamentas
