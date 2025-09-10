Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, kas slepiasi gulbės gerklėje Lietuvoje, pakraupo net specialistai

2025-09-10 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 09:50

Žvejų neatsakingai paliktos žvejybos priemonės, tokios kaip valai ar kabliukai, kelia milžinišką pavojų laukiniams gyvūnams – jų sukeltos pasekmės gali baigtis net gyvūno nugaišimu. Šįkart į specialistų rankas pateko gulbė nebylė su gerklėje užstrigusiu valu – istorija baigėsi sėkmingai, tačiau ekspertai kreipiasi į visus su svarbiu priminimu.

Gulbės (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)

Žvejų neatsakingai paliktos žvejybos priemonės, tokios kaip valai ar kabliukai, kelia milžinišką pavojų laukiniams gyvūnams – jų sukeltos pasekmės gali baigtis net gyvūno nugaišimu. Šįkart į specialistų rankas pateko gulbė nebylė su gerklėje užstrigusiu valu – istorija baigėsi sėkmingai, tačiau ekspertai kreipiasi į visus su svarbiu priminimu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė LSMU Laukinių gyvūnų globos centras, leisdami laiką gamtoje tai darykite atsakingai – po savęs susirinkite viską, ką atsinešėte.

REKLAMA
REKLAMA

Iš gulbės gerklės ištraukus valą – svarbi specialistų žinia

Jau ne pirmą kartą dėl žvejybos priemonių sukeltų pavojų gulbę gelbėję specialistai džiaugiasi, kad šįkart ištraukus valą paukštis sugrįžo į gamtą, tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai laukinių gyvūnų išgelbėti nepavyksta.

REKLAMA

„Dar kartą norime priminti – gamtoje laiką leiskite atsakingai.

Žvejybos metu prarastos ar neatsakingai paliktos priemonės (valai, kabliukai...) tampa spąstais ir daro itin didelę žalą gyvūnams.

Paukščiui prarijus kabliuką ar valui apsisukus aplink jo kaklą, sparnus ar kitas kūno dalis, gyvūnas gali patirti sunkius sužalojimus. Deja, tokie sužeidimai neretai baigiasi ir gyvūno gaišimu.

REKLAMA
REKLAMA

Džiaugiamės, jog šios jaunos gulbės nebylės (Cygnus olor) istorija baigėsi sėkmingai – LSMU Laukinių gyvūnų globos centro veterinarijos gydytojai sėkmingai ištraukė valą iš gerklės ir ji galėjo neužilgo grįžti į gamtą.

Radus sužeistą laukinį gyvūną prašome skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų