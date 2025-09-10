Pamatę, kas slepiasi gulbės gerklėje Lietuvoje, pakraupo net specialistai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė LSMU Laukinių gyvūnų globos centras, leisdami laiką gamtoje tai darykite atsakingai – po savęs susirinkite viską, ką atsinešėte.
Iš gulbės gerklės ištraukus valą – svarbi specialistų žinia
Jau ne pirmą kartą dėl žvejybos priemonių sukeltų pavojų gulbę gelbėję specialistai džiaugiasi, kad šįkart ištraukus valą paukštis sugrįžo į gamtą, tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai laukinių gyvūnų išgelbėti nepavyksta.
„Dar kartą norime priminti – gamtoje laiką leiskite atsakingai.
Žvejybos metu prarastos ar neatsakingai paliktos priemonės (valai, kabliukai...) tampa spąstais ir daro itin didelę žalą gyvūnams.
Paukščiui prarijus kabliuką ar valui apsisukus aplink jo kaklą, sparnus ar kitas kūno dalis, gyvūnas gali patirti sunkius sužalojimus. Deja, tokie sužeidimai neretai baigiasi ir gyvūno gaišimu.
Džiaugiamės, jog šios jaunos gulbės nebylės (Cygnus olor) istorija baigėsi sėkmingai – LSMU Laukinių gyvūnų globos centro veterinarijos gydytojai sėkmingai ištraukė valą iš gerklės ir ji galėjo neužilgo grįžti į gamtą.
Radus sužeistą laukinį gyvūną prašome skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu
