TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Svarbi žinia Lietuvos žvejams: vos už 1 veiksmą neteksite šimtų eurų

2025-09-03 09:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Aplinkos apsaugos departamentas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje primena svarbią informaciją žvejams mėgėjams. Kadangi prasidėjo akcija „Saugom lašišą“, institucija ragina visus žvejus būti atsakingais ir laikytis nustatytų taisyklių.

Rugsėjo mėnuo žvejyboje itin svarbus, nes galioja tam tikri draudimai, kurie padeda apsaugoti vertingas žuvų rūšis. Primename, kad pažeidus šiuos reikalavimus galima sulaukti ne tik baudos, bet ir pakenkti žuvų populiacijai.

Primena žvejybos reikalavimus

Todėl atsakingas elgesys gamtoje yra svarbiausia kiekvieno žvejo pareiga.

Aplinkos apsaugos departamentas skelbia:

„Prasidėjus akcijai „Saugom lašišą“, primename žvejams svarbiausius rugsėjo mėnesio žvejybos reikalavimus.

Lašišas ir šlakius sugavus privaloma paleisti nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Ungurių žvejyba draudžiama visus metus Kuršių mariose.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. žvejams mėgėjams galioja draudimas žvejoti šiuose Nemuno ruožuose:

  • Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą;
  • 150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių;
  • Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių;
  • Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei Nemuno dešinįjį krantą.

Žvejojant svarbu vadovautis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis.

Žvejai mėgėjai žvejybos reikalavimus taip pat ras mūsų parengtose atmintinėse – https://t.ly/zvejybos-atmintines.

Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti. Konsultuojame:

+370 700 02022, [email protected]“, – rašoma įraše.

Gresia baudos

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimą gali tekti sumokėti baudą nuo 250 iki 550 eurų.

Atsakomybė už teisės aktų pažeidimus numatoma LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje.

Jame numatoma, kad šį administracinį nusižengimas padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 550 iki 1000 eurų.

Be to, LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje nurodoma, kad mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

