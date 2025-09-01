Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Įspėja visus Lietuvos žvejus: pagavus šias žuvis būtina paleisti atgal

2025-09-01 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-01 15:50

Aplinkos apsaugos departamentas savo „Facebook“ paskyroje praneša, kad nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 20 d. vykdys akciją„Saugom lašišą“.

Įspėja visus Lietuvos žvejus (nuotr. stop kadras)

Aplinkos apsaugos departamentas savo „Facebook“ paskyroje praneša, kad nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 20 d. vykdys akciją„Saugom lašišą“.

REKLAMA
1

Jos metu aplinkosaugininkai sustiprins kasmetinius reidus, siekiant apsaugoti lašišas ir šlakius jų migracijos bei neršto metu.

Akcijos tikslas – apsaugoti migruojančias lašišas

Aplinkos apsaugos departamento „Facebook“ įraše rašoma:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vaizdo įraše – Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Savenkovaitė atkreipia dėmesį, kad migruodamos į nerštavietes lašišos susiduria su pavojais – užtvankomis ar elektrinėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Tai žuvims apsunkina kelionę, kurios metu gali žūti ir taip sumažinti populiaciją, pakenkti ekosistemai.

REKLAMA

Žvejams primenama:

  • Rugsėjo 1 d.–spalio 15 d. visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandenį.
  • Žuvis pasilikti bus galima tik nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., jei jos ne mažesnės nei 65 cm.
  • Žvejojant būtina turėti žvejo mėgėjo kortelę.
  • Privaloma surinkti atliekas 5 metrų spinduliu aplink žvejybos vietą ir išvežti jas į konteinerius.

Akcijos metu pareigūnai tikrins žvejus, tęs reguliarią verslinės žvejybos priežiūrą. Bus naudojami dronai ir termovizoriai, ypatingą dėmesys – šiurkštiems pažeidimams nustatyti.

Migruojančios ir neršiančios žuvys yra itin pažeidžiamos. Norint jas išsaugoti, svarbus ir visuomenės budrumas – pastebėję neteisėtą žvejybą, nedelsdami skambinkite 112.

Svarbias datas ir kitą aktualią informaciją rasite mūsų parengtoje atmintinėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų