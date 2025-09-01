Įspėja visus Lietuvos žvejus: pagavus šias žuvis būtina paleisti atgal

Jos metu aplinkosaugininkai sustiprins kasmetinius reidus, siekiant apsaugoti lašišas ir šlakius jų migracijos bei neršto metu.
Akcijos tikslas – apsaugoti migruojančias lašišas
Aplinkos apsaugos departamento „Facebook“ įraše rašoma:
„Vaizdo įraše – Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Savenkovaitė atkreipia dėmesį, kad migruodamos į nerštavietes lašišos susiduria su pavojais – užtvankomis ar elektrinėmis.
Tai žuvims apsunkina kelionę, kurios metu gali žūti ir taip sumažinti populiaciją, pakenkti ekosistemai.
Žvejams primenama:
- Rugsėjo 1 d.–spalio 15 d. visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandenį.
- Žuvis pasilikti bus galima tik nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., jei jos ne mažesnės nei 65 cm.
- Žvejojant būtina turėti žvejo mėgėjo kortelę.
- Privaloma surinkti atliekas 5 metrų spinduliu aplink žvejybos vietą ir išvežti jas į konteinerius.
Akcijos metu pareigūnai tikrins žvejus, tęs reguliarią verslinės žvejybos priežiūrą. Bus naudojami dronai ir termovizoriai, ypatingą dėmesys – šiurkštiems pažeidimams nustatyti.
Migruojančios ir neršiančios žuvys yra itin pažeidžiamos. Norint jas išsaugoti, svarbus ir visuomenės budrumas – pastebėję neteisėtą žvejybą, nedelsdami skambinkite 112.
Svarbias datas ir kitą aktualią informaciją rasite mūsų parengtoje atmintinėje.“
