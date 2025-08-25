Šiukštu nevalgykite tokios žuvies: gali baigtis liūdnai

Kai kas iš karto atsisako tokią žuvį vartoti, bet Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai paaiškina, kad žuvyse aptinkami parazitai – natūralus gyvosios gamtos reiškinys, su kuriuo galima saugiai tvarkytis ir primena: maisto saugą užtikrina teisės aktų reikalavimai ir nuolatinė kontrolė.
Kaip sugautą žuvį tvarko pardavėjai ir perdirbėjai
Pagal nustatytus reikalavimus, sugautos žuvys apdorojamos šalčiu – užšaldomos iki nustatytos temperatūros, kad būtų sunaikinti gyvybingi parazitai, galintys pakenkti sveikatai.
Tačiau yra ir tam tikrų išimčių, kai apdoroti šalčiu nereikia:
- jeigu žuvys prieš vartojimą bus termiškai apdorojamos;
- jei žuvys užaugintos ūkiuose, kur buvo šeriamos saugiais pašarais ir augintos aplinkoje, kur nėra gyvybingų parazitų;
- jei žvejybos vietose, pagal epidemiologinius duomenis, neaptinkama pavojingų parazitų.
Lietuvoje dauguma žuvininkystės produktų gaminami iš užšaldytos žaliavos, pavyzdžiui, sūdyta, marinuota, rūkyta silkė, skumbrė, rūkyta jūrinė lydeka. Tai reiškia, kad net ir vartotini žali arba pusiau žali (sūdyti, marinuoti, šaltai rūkyti) žuvininkystės produktai užšaldomi, todėl vartotojams yra saugūs ir nekelia pavojaus užsikrėsti parazitais.
Be žuvų užšaldymo maisto tvarkymo subjektams keliami ir kiti reikalavimai: jie privalo vykdyti parazitų kontrolę, apžiūrėti pakankamą kiekį žuvų, kad įsitikintų, jog jos saugios vartoti.
Žuvyje aptikę parazitus maisto tvarkymo subjektai turi teisę nepriimti tokios žuvies tolesniam perdirbimui arba privalo tinkamai išdarinėti žuvį ir pašalinti parazitus – gerai išvalyti žuvies vidų, išplauti pilvo ertmę, pašalinti papilves, supjaustyti gabalais ar paruošti filė.
Neskrostas žuvis gali tiekti rinkai tik tuo atveju, jeigu jose nėra parazitų, pavyzdžiui, kai žuvys sugautos vietose, kur, pagal epidemiologinius duomenis, pavojingų parazitų neaptikta.
Patarimai vartotojams, įsigijusiems žuvį
Įsigytą žuvį ruošdami prieš tai ją gerai apžiūrėkite. Jei pastebite parazitų žuvies pilvo ertmėje ar ant vidaus organų, juos kruopščiai pašalinkite ir žuvį gerai išvalykite, tinkamai termiškai apdorokite – išvirkite ar iškepkite. Tokia žuvis bus tinkama vartoti, nes užšaldymo metu parazitai žūva, o aptikti jie būna negyvi.
Svarbu žinoti: jei parazitų yra žuvies raumenyse (mėsoje), tokia žuvis netinkama vartoti, nes jų visiškai pašalinti neįmanoma nepažeidžiant žuvies kokybės, be to, remiantis mokslinėmis nuomonėmis, galima alerginių reakcijų rizika.
Planuodami vartoti žalią žuvį įsitikinkite, kad prieš tai ji buvo užšaldyta. Rinkitės žuvį tik iš patikimų gamintojų ir pardavėjų, kurie laikosi maisto saugos reikalavimų.
VMVT tikrina, ar laikomasi reikalavimų
VMVT kontroliuoja, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl parazitų. Todėl tikrinant žuvininkystės produktų saugą rinkoje atrenkami mėginiai laboratoriniams tyrimams, o žuvų perdirbimo įmonėse kontroliuojama, kaip vykdoma parazitų kontrolė.
Taip pat VMVT tiria gaunamus vartotojų skundus. Jei kontrolės metu parazitų randama žuvų pilvo ertmėje ar vidaus organuose, tokios žuvys pašalinamos iš rinkos, tačiau gali būti vėl naudojamos tik pašalinus parazitus. Jeigu parazitų aptinkama žuvų raumenyse (mėsoje), tokios žuvys ar jų produktai žmonių maistui netinka ir yra sunaikinami.
Per 2025 metų pirmuosius 7 mėnesius vykdant valstybinę kontrolę buvo ištirti 22 žuvų mėginiai dėl parazitų. Iš jų 10 mėginių parazitų buvo aptikta. Prekybininkams nurodyta tokią žuvį nedelsiant pašalinti iš prekybos. VMVT vartotojams primena, kad, nusipirkus žuvį su parazitais, apie tokius atvejus galima pranešti VMVT užpildžius anketą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!