Čekijoje bebrai aplenkė žmones: pastatę užtvankas sutaupė milijonus

Vietos pareigūnams kovojant su biurokratija, darbštūs gyvūnai ėmėsi darbo.

Per dvi dienas jie pastatė kelias užtvankas, kurios ne tik išsprendė drenažo problemą, bet ir sutaupė valdžios institucijoms apie 30 mln. Čekijos kronų (apie 1,2 mln. eurų), pranešė „Radio Prague International“.

Šį projektą parko administracija vykdė 7 metus, praneša Čekijos televizijos kanalas CT24.

Tačiau administracija buvo paskendusi biurokratinėse kliūtyse, mėgino gauti statybos leidimus ir spręsti ginčus dėl žemės nuosavybės su Vltavos upės baseino institucijomis.

Tuo tarpu bebrai neturėjo tiek kantrybės ir nelaukė, kol dokumentai bus tinkamai suruošti – jie patys ėmėsi darbo. Per vieną naktį bebrai surentė reikiamas užtvankas ir atgaivino pelkės ekosistemą būtent taip, kaip planavo patys aplinkosaugininkai.

„Bebrai gali pastatyti užtvanką per vieną naktį, daugiausiai per dvi naktis. Tuo tarpu žmonės turi gauti statybos leidimus, patvirtinti statybos projektą ir rasti tam pinigų. Bet, žinoma, savarankiškai dirbantis kopikas galėtų ją pastatyti maždaug per savaitę“, – leidiniui sakė zoologas Jiri Vlčekas.

Be to, bebrai ne tik sutaupė krūvą pinigų, bet ir padėjo atkurti natūralias buveines. Naująją pelkę apžiūrėję aplinkosaugininkai patvirtino, kad užtvankų sukurtuose baseinuose ir pelkėse galės veistis reti akmeniniai vėžiai, varlės ir kitos rūšys.

„Bebrai visada žino geriausiai. Vietos, kuriose jie stato užtvankas, visada parenkamos teisingai – geriau ir praktiškiau, nei kai mes jas projektuojame“, – radijui „Radio Prague International“ sakė Čekijos gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos agentūros Centrinės Bohemijos skyriaus vadovas Jaroslavas Obermajeris.

Nors valdžios institucijos pripažino, kad žmonės ne visada palankiai vertina bebrų darbą, nes kai kuriose vietovėse dėl bebrų sukeltų potvynių buvo padaryta žala ir apsemta žemės ūkio paskirties žemė bei geležinkelio linijos, šiuo atveju pareigūnai vertina ir džiaugėsi jų darbu.