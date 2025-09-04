Justina sugavo 1,93 metro šamą: atskleidė, kur žvejojo

Susisiekus su Justina, ji sutiko naujienų portalo tv3.lt skaitytojams parodyti savo ištrauktą šamą ir trumpai papasakoti, kaip jai pavyko jį sugauti.
Šamą ištraukė Kauno mariose
Iš pradžių Justina papasakojo, kad šį šamą sužvejojo vietinėse apylinkėse – Kauno mariose. Pasak jos, teko gerokai pasistengti, kol pavyko ištraukti šamą iš vandens.
„Šamą traukiau aštuonias minutes. Pusę laiko tai darė gidas Mantas Tuškevičius, o pusę aš. Traukti buvo taip sunku, kad abiems pakirto nugaras, o mano vyras pasakė: „jau kad aš nebesimaudysiu mariose, tai tikrai“, – juokėsi Justina.
Pasak jos, tokio dydžio žuvį ji pagavo pirmą kartą gyvenime, o išvydus jį netgi buvo sunku patikėti, kad žuvis yra tikra.
Justina prisipažino, kad jai drebėjo rankos ir kojos, daužėsi širdis, ji manė, kad sapnuoja, tačiau labiausiai džiaugėsi dėl to, kad šamą pavyko ištraukti ir jis nepabėgo.
O pasiteiravus, ką vėliau pašnekovė darė su tokiu dideliu radiniu, ji sakė: „Mes nusifotografavome ir jį paleidome.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!