Radinys Lietuvos rūsyje pribloškė net specialistus: reagavo žaibiškai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, buvo rasta daugiau nei 100 įvairių sprogmenų.
Dirbant rūsyje aptikta daugiau nei 100 sprogmenų
Visi jie aptikti Vilkaviškio rajone – čia buvo vykdomi apleisto pastato rūsio gilinimo darbai ir jų metu atrastas įspūdingas radinys.
Sureaguota nedelsiant ir visi rasti sprogmenys buvo išgabenti bei sunaikinti. O išminuotojai dalijasi svarbiu priminimu, radusiems tokius radinius – šiukštu jų nelieskite.
„Neeilinis išminuotojų „laimikis“ Vilkaviškio rajone!
Šįvakar išminuotojai skubėjo į Vilkaviškio rajoną, kur vykdant apleisto pastato rūsio gilinimo darbus buvo aptiktas įspūdingas radinys – daugiau nei 100 įvairių sprogmenų!
Tarp jų:
- 75 mm. artilerijos sviediniai
- 30 mm. šautuvinės granatos
- rankinės granatos
- nevaldomos raketos
- trotilo trinkelės
Visi pavojingi radiniai saugiai išgabenti ir sunaikinti
Primename: radus įtartinų daiktų – nelieskite jų patys! Nedelsdami praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112“, – dalijosi Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
Ką daryti radus sprogmenį?
Anksčiau Lietuvos policija savo puslapyje dalijosi apie tai, kaip pasielgti aptikus sprogmenį tam, kad būtų galima apsaugoti save ir savo aplinką.
Jie pateikė kelis patarimus:
- Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens.
- Įsidėmėkite – kol jūs nepaliesite sprogmens, greičiausiai jis nesprogs.
- Tuo pačiu keliu pasitraukite nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu.
- Kas yra saugus atstumas? Yra sakoma, „jei tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų. Įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali jus sužeisti.
- Apie įtartiną daiktą ar sprogmenį nedelsiant praneškite POLICIJAI.
- Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu.
– Pirma – jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Klysti yra žmogiška. Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra sprogmuo, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo.
– Antra – baudžiama tik jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.
- Iki atvyks policija pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Vienam tai atlikti yra sunku, todėl paprašykite kitų asmenų pagalbos.
- Būtinai sulaukite POLICIJOS pareigūnų. Nes tik jūs galėsite tiksliai nurodyti įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą bei apibūdinti jį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!