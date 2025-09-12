Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkosaugininkai nustatė žvejybos pažeidimus: žala aplinkai – dešimtys tūkstančių eurų

2025-09-12 15:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 15:15

Pirmosiomis rugsėjo dienomis įvairiuose šalies regionuose  reidus atlikę aplinkosaugininkai nustatė šešis neteisėtos žvejybos statomaisiais tinklais atvejus, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Žvejyba (nuotr. Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija)

Pirmosiomis rugsėjo dienomis įvairiuose šalies regionuose  reidus atlikę aplinkosaugininkai nustatė šešis neteisėtos žvejybos statomaisiais tinklais atvejus, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

REKLAMA
0

Pasak departamento, žvejybos pažeidimai buvo užfiksuoti Nemuno deltos regioniniame parke, Pakruojo rajone esančiame Gedžiūnų kaime, Antanavo hidroelektrinės tvenkinyje, Ignalinos rajone ir Vilniuje.

Aplinkosaugininkai iš neteisėtai žvejojusių asmenų konfiskavo tinklus ir kitas žvejyboje naudotas priemones: gumines valtis, katerius, elektrinius variklius ir kt. 

Pažeidėjams gresia administracinė atsakomybė, o bendra padaryta žala žuvų ištekliams siekia dešimtis tūkstančių eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų