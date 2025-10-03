Už 1 veiksmą Lietuvoje – bauda iki 550 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

Siekiant apsaugoti žuvis, kai kuriose upėse taikomos griežtesnės taisyklės, o leidžiama veikla priklauso nuo tikslaus laikotarpio.
Draudžiama gaudyti invazinius vėžius
Todėl žvejams mėgėjams rekomenduojama atidžiai susipažinti su nustatytomis sąlygomis, kad būtų išvengta pažeidimų.
„Gaudantiems vėžius svarbu žinoti reikalavimus, kurie galioja nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d.
Rugsėjo 16 d. – spalio 15 d.
Saugant lašišas iš šlakius per jų nerštą, upių ruožuose, kur ribojama šių žuvų žvejyba pagal Limituotos žvejybos tvarkos aprašo 1 priedą, invazinius vėžius galima gaudyti tik šviesiuoju paros metu ir turint žvejo mėgėjo bilietą.
Spalio 16 d. – gruodžio 31 d.
- Įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius;
- Draudžiama gaudyti invazinius vėžius upių ruožuose, kur žvejoti lašišas ir šlakius draudžiama dėl žuvų neršto;
- Turint žvejo mėgėjo bilietą, leidžiama gaudyti invazinius vėžius, išskyrus tuos upių ruožus, kur žvejyba yra draudžiama dėl lašišų ir šlakių neršto.
Daugiau informacijos žvejybos atmintinėse.
Apie pastebėtus aplinkosaugos pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba el. paštu [email protected]“, – rašoma įraše.
Gresia baudos
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimą gali tekti sumokėti baudą nuo 250 iki 550 eurų.
Atsakomybė už teisės aktų pažeidimus numatoma LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje.
Jame numatoma, kad šį administracinį nusižengimas padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 550 iki 1000 eurų.
Be to, LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje nurodoma, kad mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
