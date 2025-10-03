Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Už 1 veiksmą Lietuvoje – bauda iki 550 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

2025-10-03 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-03 15:10

Aplinkos apsaugos departamentas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje priminė apie galiojančius reikalavimus tiems, kurie rudens laikotarpiu planuoja gaudyti vėžius. Specialistai taip pat pabrėžia, kad nuo rugsėjo 16 d. iki metų pabaigos taikomi skirtingi apribojimai, susiję su lašišų ir šlakių nerštu.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
7

Aplinkos apsaugos departamentas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje priminė apie galiojančius reikalavimus tiems, kurie rudens laikotarpiu planuoja gaudyti vėžius. Specialistai taip pat pabrėžia, kad nuo rugsėjo 16 d. iki metų pabaigos taikomi skirtingi apribojimai, susiję su lašišų ir šlakių nerštu.

REKLAMA
0

Siekiant apsaugoti žuvis, kai kuriose upėse taikomos griežtesnės taisyklės, o leidžiama veikla priklauso nuo tikslaus laikotarpio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvejyba
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žvejyba

Draudžiama gaudyti invazinius vėžius

Todėl žvejams mėgėjams rekomenduojama atidžiai susipažinti su nustatytomis sąlygomis, kad būtų išvengta pažeidimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Gaudantiems vėžius svarbu žinoti reikalavimus, kurie galioja nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d.

REKLAMA

Rugsėjo 16 d. – spalio 15 d.

Saugant lašišas iš šlakius per jų nerštą, upių ruožuose, kur ribojama šių žuvų žvejyba pagal Limituotos žvejybos tvarkos aprašo 1 priedą, invazinius vėžius galima gaudyti tik šviesiuoju paros metu ir turint žvejo mėgėjo bilietą.

Spalio 16 d. – gruodžio 31 d.

  • Įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius;
  • Draudžiama gaudyti invazinius vėžius upių ruožuose, kur žvejoti lašišas ir šlakius draudžiama dėl žuvų neršto;
  • Turint žvejo mėgėjo bilietą, leidžiama gaudyti invazinius vėžius, išskyrus tuos upių ruožus, kur žvejyba yra draudžiama dėl lašišų ir šlakių neršto.

Daugiau informacijos žvejybos atmintinėse.

REKLAMA
REKLAMA

Apie pastebėtus aplinkosaugos pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba el. paštu [email protected]“, – rašoma įraše. 

Gresia baudos 

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimą gali tekti sumokėti baudą nuo 250 iki 550 eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsakomybė už teisės aktų pažeidimus numatoma LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje.

Jame numatoma, kad šį administracinį nusižengimas padarius pakartotinai, gresia bauda nuo 550 iki 1000 eurų.

Be to, LR Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnyje nurodoma, kad mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų