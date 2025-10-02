Ruduo žengs su trenksmu: laukia dideli orų pokyčiai – pasiruoškite

E. Latvėnaitė praneša, kad beveik virš visos Europos įsitvirtino anticiklonų sistema, tad artimiausiomis dienomis orai bus ramūs, be kritulių, tačiau gana vėsūs.
„Tik Viduržemio jūros regioną audringesnis ir lietingas ciklonas gąsdino ir dar gąsdina. Bet ir link Šiaurės Europos audringesnės ir darganotos orų permainos artėja“, – apie artėjančias orų permainas įspėja sinoptikė.
Pasak jos, penktadienį audringas ciklonas pasieks Didžiąją Britaniją, šeštadienio dieną rytinė šio ciklono dalis ateis ir į Skandinaviją, o jau sekmadienį audringi orai pasieks ir Lietuvą.
„Tiesa, mums dar labai pasiseks, nes būsime jo žymiai ramesnėje pietrytinėje, dalyje. Bet sekmadienį ir mes stipresnio vėjo ir lietaus sulauksime. Nors kitos savaitės pradžioje šis audringas ciklonas trauksis, bet jo slėnyje, virš Skandinavijos, vis nauji ciklonai užsisuks, tad ir pas mus bus vėjuota, dažnai lietinga, kartais ir gerokai“, – teigia E. Latvėnaitė.
Visgi iki sekmadienio turėtų vyrauti gana vėsūs orai, ypač, naktimis, prognozuojamos ir šalnos. O jau nuo sekmadienio bus kiek šilčiau.
„Bent jau naktimis šalnos nebegąsdins, bet dienomis dažnai šilumą stiprus vėjas ar lietus „pavogs“. Tad mieli grupiokai, skubėkit pasinaudoti sausais orais ir užbaigti kai kuriuos darbus lauke. Laukiantiems lietaus – džiugios žinios, ko gero, visai kitai savaitei...“, – praneša E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, spalio 2-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti rytiniame Lietuvos pakraštyje. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Temperatūra: naktį –1 – +3 °C (pajūryje iki +4 – +6 °C), dirvos paviršiuje daug kur –1 – –4 °C. Dieną +9 – +12 °C.
Penktadienį, spalio 3-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pietinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį +1 – +3 °C (pajūryje iki +4 – +8 °C), dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti. Dieną +9 – +12 °C.
Šeštadienį, spalio 4-osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, įdienojus palis, daugiausia rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose iki 15 m/s, vakare pajūryje gūsiai 16–20 m/s. Temperatūra: naktį +2 – +7 °C, dirvą dar silpnas šaltukas gali nubalinti. Dieną +10 – +13 °C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį lis vakariniuose rajonuose, dieną lietaus debesys slinks per Lietuvą į rytus, popietę daugiausia trumpi, vietomis gausesni lietūs nušniokš. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių, vėliau suks į pietvakarius, vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis vakariniame pakraštyje ir pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +8 °C, dieną +9 – +14 °C (dienos pradžioje šilčiausia rytuose).
Pirmadienį, spalio 6 d. protarpiais palis, gausiau vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra: naktį +6 – +8 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +15 °C.
Antradienį, spalio 7-osios naktį turėtų gausokai palyti, dieną protarpiais palis, galima silpna perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C, dieną +12 – +15 °C.
Trečiadienį, spalio 8 d. protarpiais palis, dieną galima silpna perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +7 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +11 – +14 °C.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. lis, gausiau naktį, dieną daugiausia protarpiais ir su silpna perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, dieną pajūryje suks į šiaurės vakarus, gūsiai 16–19 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C (šilčiausia pajūryje), dieną +9 – +13 °C.
