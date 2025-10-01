Lietuvos link artėja audringas ciklonas – ragina pasisaugoti

E. Latvėnaitė praneša, kad beveik visą Europą užgulė anticiklonų sistema. Pasak sinoptikės, virš Skandinavijos ir Rytų Europos šiuo metu slenka anticiklonas Petralilly, o Lietuvą yra šio anticiklono pietinėje ir pietvakarinėje dalyje.
Tuo metu Vakarų Europą apgaubę anticiklonai Quinn I-asis ir Quinn II-asis.
„Dar šaltesnio oro masė virš Skandinavijos ir Rytų Europos laikysis, tad dienomis didesne šiluma nesidžiaugsime, o naktimis, ypač, pragiedrėjus, bus dar vėsiau, o kai kur oro temperatūra ir šiek tiek žemiau 0 laipsnių nukris, dirvos paviršiuje dažnai šaltukas kandžios“, – teigia sinoptikė.
Didesnes orų permainos, E. Latvėnaitės teigimu, atneš vakaruose ir šiaurės vakaruose stiprėjanti ciklonų sistema. Štai jau penktadienį audringas ciklonas pasieks Didžiąją Britaniją, o šeštadienį šis ciklonas savo rytine dalimi užkabins ir Lietuvą.
„Stiprės pietų, pietryčių vėjas. Prasidės gana audringos, darganotos orų permainos. Pūs ne tik stiproki vėjai, bet jau ir tikro, kartais stipresnio lietaus sulauksim. Galbūt geriausia žinia, kad jau kiek šiltesnis oras iš pietvakarių, pietų ir mus pasieks“, – rašo sinoptikė.
Tiesa, dienomis bus tik keliais laipsniais šilčiau, tačiau E. Latvėnaitė priduria, kad gerokai šilčiau nei pastaruoju metu turėtų būti naktimis.
„Bent jau šalnos nebegąsdins ir šiokia tokia šiluma gamtą pamalonins. Bet dažnai bus niūroka – naktimis dažnai rūkai drieksis, o dienomis irgi dažnai pilkas dangus kybos“, – tvirtina E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, spalio 1 d. be lietaus. Vėjas naktį šiaurės rytų 4–8 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +1 – +4 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dirvos paviršiuje daug kur, ypač rytinėje pusėje, –1 – –4 °C. Dieną +9 – +13 °C, šilčiausia vakaruose.
Ketvirtadienį, spalio 2-osios naktį be lietaus, dienos pradžioje gali šiek tiek palyti rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Temperatūra: naktį –1 – +3 °C (pajūryje +4 – +6 °C), dirvos paviršiuje daug kur –1 – –6 °C. Dieną +9 – +11 °C.
Penktadienį, spalio 3 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį 0 – +3 °C (pajūryje iki +6 °C), dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti. Dieną +8 – +12 °C.
Šeštadienį, spalio 4-osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, įdienojus jau palis, daugiau rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose 15–20 m/s. Temperatūra: naktį +2 – +7 °C, dirvą dar silpnas šaltukas gali nubalinti. Dieną +8 – +13 °C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį kai kur šiek tiek palis, vietomis rūkai nusidrieks, dieną gausiau palis, ypač antroje dienos pusėje. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių, vėliau suks į pietvakarius, vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–20 m/s, stipresnis vakariniame pakraštyje ir pajūryje. Temperatūra: naktį +5 – +9 °C, dieną +9 – +14 °C, šilčiausia rytuose.
Pirmadienį, spalio 6-osios naktį gausokai palis, dieną tik protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +6 – +8 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +15 °C.
Antradienį, spalio 7 d. protarpiais palis, daugiausia dieną, naktį rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +7 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +16 °C.
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, vietomis rūkai nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +7 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +16 °C.
