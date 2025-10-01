Tragedija Odesoje: liūtis per kelias valandas pasiglemžė 9 gyvybes, tarp jų – vaikas

„Per septynias valandas Odesoje iškrito beveik dviejų mėnesių kritulių norma. Nė viena lietaus kanalizacijos sistema negali atlaikyti tokio krūvio“, – platformoje „Telegram“ rašė Odesos meras Henadijus Truchanovas.
„Šiuo metu žinoma, kad žuvo devyni žmonės, tarp jų – vienas vaikas“, – atskirame pranešime teigė Valstybinė gelbėjimo tarnyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!