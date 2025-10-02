Naktį – nulinė temperatūra, dieną – žemiau 10 laipsnių: orai nepasigailės

Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, vietomis oro temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, dieną bus 8–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną bus 9–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 8–17, ežeruose – 11–15, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
