Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naktį – nulinė temperatūra, dieną – žemiau 10 laipsnių: orai nepasigailės

2025-10-02 06:04 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-02 06:04

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

REKLAMA
0

Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, vietomis oro temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, dieną bus 8–13 laipsnių šilumos.

Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną bus 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Spalio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.

REKLAMA
REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 8–17, ežeruose – 11–15, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų