Jau žino, koks bus ruduo: štai kokių netikėtumų sulauksime

Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ekspertų prognozėmis, nors rugsėjo pabaigoje ir pirmomis spalio dienomis orai iš tiesų buvo žvarboki, tačiau netrukus situacija ims gerėti.
Šiuo metu, anot meteo.lt klimatologo Donato Valiuko, temperatūra yra žemesnė už daugiametę vidutinę normą, tačiau prognozuojama, kad netrukus Lietuvoje orai bus šiek tiek šiltesni nei įprasta – iki 0,5 °C aukščiau standartinės klimato normos (SKN: 7,3 °C).
„Dabar turime tokią šaltoką rugsėjo pabaigą–spalio pradžią ir dabar temperatūra yra žemesnė už daugiametes vidutines normas, o vėliau turėtumėm grįžti į tai, kad ji bus šiek tiek aukštesnė“, – aiškina D. Valiukas.
Anot jo, svarbu pabrėžti, kad nebus šilta, tačiau bus šilčiau už daugiametę normą.
Vis dėlto, yra ir gerų žinių – anot prognozių, spalio antroje pusėje temperatūra gali dar labiau pakilti – net iki 1 °C virš normos.
Vidutinės spalio mėnesio orų temperatūros prognozė
Remiantis meteo.lt prognozėmis, galime matyti, kad rugsėjo 29–spalio 5 dienomis vidutinė oro temperatūra paprastai yra 9,9 °C, tačiau šiemet yra vėsiau ir vidutinė temperatūra siekia 8,5 °C.
Antroji spalio savaitė kiek nustebins, mat spalio 6–12 dienomis jau temperatūra šils ir kils virš normos ribų. Prognozės rodo, kad įprasta šių dienų vidutinė oro temperatūra yra 8,7 °C, tačiau šiomis dienomis prognozuojama, kad bus 10,2 °C.
Spalio 13–19 dienomis temperatūra jau kiek kris. Ilgametė vidutinė oro temperatūra šiomis dienomis yra 7,2 °C, o prognozuojama, kad bus vėl kiek aukščiau normos 7,6 °C.
Na ir spalio 20–26 dienomis temperatūra vėl kiek nukris, tačiau nežymiai. Vidutinė oro temperatūra tokiomis dienomis būna 5,5 °C, tačiau prognozės rodo, kad bus šilčiau beveik keliais laipsniais – temperatūra spalio priešpaskutinę savaitę sieks 7,3 °C.
Iš šios prognozės galime matyti, kad nors ir ši savaitė jaučiasi žvarboka, antroji spalio savaitė maloniai nustebins ir temperatūra bus kiek šiltesnė nei šiomis dienomis. Nors vėliau ji vėl kris, tačiau laikysis šiltesnė už ilgametę normą.
Mažiau kritulių nei įprastai
Spalio kritulių prognozė šį kartą nuteikia santūriau: viso mėnesio mastu tikimasi, kad jų kiekis bus iki 10 % mažesnis nei klimato normoje (SKN: 68 mm).
Vis dėlto antroje mėnesio pusėje meteorologai numato, kad kritulių gali truputį padaugėti – iki 5 % daugiau už normą.
Rugsėjo 29–spalio 5 dienomis vidutinis kritulių kiekis yra 17 mm, tačiau prognozuojama, kad bus vos 8,2 mm.
Spalio 6–12 dienomis kritulių kiekis išaugs – pagal vidutinę normą jų būna 17,5 mm, o prognozės rodo, kad sulauksime net ir kiek daugiau už normą – 18,7 mm.
Spalio 13–19 dienomis kritulių kiekis vėl apmažės, mat vidutinis kritulių kiekis šiomis dienomis yra 11 mm, o prognozuojama, kad beveik tiek ir bus – 11,4 mm.
Na ir spalio 20–26 dienomis kritulių kiekis kiek išaugs, nors vidutinis jų kiekis būna 15,2 mm, prognozuojama, kad iškristi turėtų 16,3 mm.
Artimiausios savaitės detali orų prognozė
Trečiadienį, spalio 1 d. be lietaus. Vėjas naktį šiaurės rytų 4–8 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +1 – +4 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dirvos paviršiuje daug kur, ypač rytinėje pusėje, –1 – –4 °C. Dieną +9 – +13 °C, šilčiausia vakaruose.
Ketvirtadienį, spalio 2-osios naktį be lietaus, dienos pradžioje gali šiek tiek palyti rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Temperatūra: naktį –1 – +3 °C (pajūryje +4 – +6 °C), dirvos paviršiuje daug kur –1 – –6 °C. Dieną +9 – +11 °C.
Penktadienį, spalio 3 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį 0 – +3 °C (pajūryje iki +6 °C), dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti. Dieną +8 – +12 °C.
Šeštadienį, spalio 4-osios naktį be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, įdienojus jau palis, daugiau rytiniuose rajonuose ir pajūryje. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose 15–20 m/s. Temperatūra: naktį +2 – +7 °C, dirvą dar silpnas šaltukas gali nubalinti. Dieną +8 – +13 °C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį kai kur šiek tiek palis, vietomis rūkai nusidrieks, dieną gausiau palis, ypač antroje dienos pusėje. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių, vėliau suks į pietvakarius, vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–20 m/s, stipresnis vakariniame pakraštyje ir pajūryje. Temperatūra: naktį +5 – +9 °C, dieną +9 – +14 °C, šilčiausia rytuose.
Pirmadienį, spalio 6-osios naktį gausokai palis, dieną tik protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +6 – +8 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +15 °C.
Antradienį, spalio 7 d. protarpiais palis, daugiausia dieną, naktį rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +7 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +16 °C.
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, vietomis rūkai nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis pajūryje. Temperatūra: naktį +4 – +7 °C (pajūryje +9 – +11 °C), dieną +13 – +16 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!