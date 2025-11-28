Ministrė apie kultūros finansavimą: tai investicija į visuomenių saugumą

Kaip penktadienį paskelbė Kultūros ministerija, taip V. Aleknavičienė kalbėjo ES kultūros ministrų tarybos sesijoje Briuselyje, kurioje pagrindinis dėmesys skirtas būsimos daugiametės ES kultūros finansavimo programos „Agora“ gairėms, taip pat aptarti žiniasklaidos atsparumo, dirbtinio intelekto bei kultūros vaidmens stiprinimo klausimai.
„Geopolitinių grėsmių akivaizdoje kultūros finansavimas nėra išlaidos, tai – investicija į mūsų visuomenių stiprybę ir atsparumą“, – sesijoje sakė V. Aleknavičienė.
„Agora“ programa turi didelį potencialą veikti kaip naujos kartos atsparumo mechanizmas – per kūrybą, kritinį mąstymą, istorinę atmintį ir visuomenės įtraukimą. Tačiau tam būtina užtikrinti tinkamą biudžetą ir subalansuotą lėšų paskirstymą. Labai svarbu išlaikyti aiškiai apibrėžtą valstybių narių vaidmenį jos valdymo struktūroje“, – teigė ji.
Kaip skelbia ministerija, finansavimo programa „Agora“ ateityje pakeis šiuo metu egzistuojančią „Kūrybiškos Europos“ programą.
Tarybos sesijoje taip pat pristatytos pirmininkaujančios valstybės išvados dėl prieigos prie patikimų naujienų bei būtinybės stiprinti žiniasklaidos atsparumą, skatinti prieigą prie patikimų naujienų ir užtikrinti sąžiningas konkurencines sąlygas.
„Patikimos ir nepriklausomos naujienos yra būtinos visavertei informacinei ekosistemai ir mūsų demokratinių procesų apsaugai, ypač šiandienos geopolitiniame kontekste“, – teigė kultūros ministrė V. Aleknavičienė, išreikšdama palaikymą šioms nuostatoms.
Sesijoje Europos Komisijos atstovai pristatė dvi naujas strategines iniciatyvas: „Europos demokratijos skydą“ bei „Kultūros kompasą“, brėžiantį kryptis kultūros sektoriaus stiprinimui ir jo vaidmens didinimui.
Ministrų diskusijų metu aptarta ir dirbtinio intelekto tema – jo poveikis kultūros ateičiai bei būtinybė spręsti skaitmeninius iššūkius, susijusius su algoritmų įtaka informacijos sklaidai. Taip pat aptartas Europos kultūros televizijos kanalo ARTE vaidmuo.
Taryboje taip pat prisistatė 2026 metų Europos kultūros sostinės – Slovakijos miestas Trenčynas ir Oulu Suomijoje.
