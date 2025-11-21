 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaida Aleknavičienė: ministerija atvira kultūros bendruomenei

2025-11-21 14:27 / šaltinis: BNS
2025-11-21 14:27

Kultūros ministerija atvira kultūros bendruomenei, bus stiprinama ir plečiama prie ministerijos veikianti patariamoji Kultūros ir meno taryba, sako ministrė Vaida Aleknavičienė.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
1

Penktadienį ji atvyko prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje stebėti Kultūros asamblėjos inicijuotą mitingą. 

Akcijos organizatoriai sakė, kad politikams nebus suteikta galimybė kreiptis į susirinkusiuosius nuo scenos. Ministrė savo ruožtu teigė norinti tiesiog pabendrauti su mitingo dalyviais, išgirsti jų lūkesčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemanau, kad kalbėjimas ant scenos yra koks nors labai ypatingas dalykas. Manau, didesnė vertė ir prasmė yra tiesiog pabendrauti su žmonėmis, kalbant individualiai, prieinant prie jų, bendraujant su jais ir išklausant jų nuostatas, mintis, idėjas“, – žurnalistams sakė V. Aleknavičienė.

Politikė teigė, kad jos vadovaujama ministerija bus atvira kultūros bendruomenei, girdės jos siūlymus.

„Mes esame atviri, Kultūros ministerija yra atvira idėjoms, mintims, kartu galime tikrai daug nuveikti mūsų kultūros, mūsų Lietuvos labui. Tai yra toks naujas atspirties taškas tiesiog judėti pirmyn“, – kalbėjo ministrė.

Prieš tai interviu LRT radijo programai „Klasika“ socialdemokratė teigė, kad ketinama stiprinti prie ministerijos jau veikiančią Lietuvos kultūros ir meno tarybą.

„Ši taryba yra labai geras dalykas, tik ji neapima visų meno sričių. Padiskutavę nuspręsime, ar praplečiame šitą patariamąją tarybą, ar geriau susikurti kitą vienetą. Bet kuo daugiau tų tarybų, tuo sudėtingiau visiems susitikti. Mano mintis – kad geriau viena stipri patariamoji taryba, su kuria galime dirbti“, – kalbėjo V. Aleknavičienė.

Kultūros ministrė pakartojo, kad jos politinėje komandoje „Nemuno aušros“ deleguotų atstovų nebus. Ji dar nėra baigta formuoti. 

„Šiandien dar trūksta vieno viceministro ir kanclerio, turime keletą pasiūlymų, keletą kandidatų, su visais bendraujame ir tiesiog ieškau, kuris kandidatas būtų geriausiai tinkamas užimti šias pozicijas“, – teigė V. Aleknavičienė.

Ji sakė norinti kuo greičiau pradėti daryti darbus, kurie dėl politinės valdžios keitimosi sustojo.

Penktadienį per 5 tūkst. žmonių susirinko Vilniuje išreikšti nerimą dėl valstybės ateities. Mitingą surengė Kultūros asamblėja, ją palaikė kitų profesijų atstovai.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. Pareigose išbuvęs savaitę, politikas pareigas paliko.

Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Po to Socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Kultūros ministeriją, o jos vadove galiausiai paskirta V. Aleknavičienė.

Kultūros bendruomenės protestas išaugo į pilietinį judėjimą, kuri remia ir kitų sričių atstovai, taip pat nepatenkinti valdančiųjų veiksmais, pažadų nevykdymu.

