Aleknavičienei patvirtinus galimos viceministrės pavardę – žodį tarė Ruginienė

„Su manimi (kandidatūra – ELTA) nederinta. Jeigu ateis ministrė su šita pavarde, tai ją atitinkamai ir įvertinsiu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime komentavo I. Ruginienė.
„Aš jos nepažįstu. Tik viešojoje erdvėje išgirdau šitą pavardę. Ji neįdarbinta į Kultūros ministeriją. Kaip suprantu, pavardė sklando tik diskusijų lygmenyje. Ta, kai ministrė apsispręs, ar tai tikrai yra tas žmogus, o ne kitas, tuomet ir aptarsime. Kol kas nediskutavome“, – sakė ji.
Viešojoje erdvėje jau kilo ir klausimų dėl L. Raslanienės socialinių tinklų turinio. Galima kandidatė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo prieštaringai vertinamo visuomenės veikėjo Ugniaus Kiguolio įrašu, kuriame ginamas buvęs „aušriečių“ ministras Ignotas Adomavičius.
I. Ruginienė savo ruožtu teigė nenorinti vertinti L. Trasykytės-Raslanienės socialinių tinklų turinio.
„Net negaliu vertinti, nes iki manęs šita pavardė neatėjo“, – pabrėžė premjerė.
Apie L. Raslanienės kandidatūrą Eltai patvirtino pati kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
„Ji buvo pateikta kaip viena iš kandidačių, bet ji ministerijoje dar nedirba ir komandoje jos nėra“, – sakė ministrė pridurdama, kad šiuo metu L. Raslanienės atžvilgiu vyksta dokumentų patikra.
Šiuo metu Kultūros ministerijos komandoje dirba laikinai vadovės pareigas ėjusios švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin.
Ketvirtadienį V. Aleknavičienės komandoje darbą pradėjo viceministras Matas Drukteinis. Jis pakeitė pirmadienį iš pareigų pasitraukusią Anną Kuznecovienę.
Portalas „Delfi“ trečiadienį taip pat skelbė, kad V. Aleknavičienė kvietimo dirbti jos komandoje taip pat yra sulaukęs buvęs kultūros viceministras Viktoras Denisenko.
