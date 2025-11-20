 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministrė: Liudvikos Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma

2025-11-20 17:03 / šaltinis: BNS
2025-11-20 17:03

Kultūros bendruomenei reiškiant nepasitenkinimą dėl formuojamos Kultūros ministerijos politinės komandos, Vaida Aleknavičienė sako, kad Liudvikos Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kultūros bendruomenei reiškiant nepasitenkinimą dėl formuojamos Kultūros ministerijos politinės komandos, Vaida Aleknavičienė sako, kad Liudvikos Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma.

REKLAMA
0

„Kai aš pradėjau dirbti, prie manęs prisijungė lapkričio 12 dieną Renata Kurmin. Šiandien, lapkričio 20 dieną, pradėjo darbą Matas Drukteinis ir nuo kitos savaitės darbą pradeda Viktoras Denisenko, toliau mes vedame diskusijas. Prie komandos Liudvika Raslanienė neprisijungs. Jos kandidatūros nėra“, – BNS ketvirtadienį patvirtino ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kandidatė į viceministrus – Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona.

Apie tai, kad ją svarstoma skirti viceministre, anksčiau šią savaitę patvirtino pati ministrė.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik viešojoje erdvėje L. Raslanienė sulaukė kritikos, nes socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi įrašais, kuriuose neigiamai atsiliepiama apie kultūros bendruomenės protestą, reiškiama parama savaite pareigas ėjusiam „Nemuno aušros“ ministrui Ignotui Adomavičiui.

REKLAMA

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė sako, jog tokie siūlomi kandidatai „neįtikina, kad socialdemokratai suprato kultūros reikšmę valstybei ar šios bendruomenės aiškiai išsakytus lūkesčius“.

„Po viso chaoso ir, tiesiai kalbant, brutalaus veikimo prieš Kultūros ministeriją, kai buvo bandoma „prastumti“ tai, ko neįmanoma prastumti, toliau matome politinės komandos formavimo procesus, kurie kelia tik dar daugiau klausimų“, –„Facebook“ paskyroje rašė G. Masteikaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tačiau vos po kelių dienų nepartinis A. Brokas pareigas paliko.

Šią savaitę iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.

V. Aleknavičienės komandoje viceministrų pareigas eina Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota Renata Kurmin ir kompozitorius Matas Drukteinis, prie komandos prisijungęs ketvirtadienį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.

REKLAMA

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių (141)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vaida Aleknavičienė apie „Nemuno aušrą“: nemėgstu viešai drabstytis purvu (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų