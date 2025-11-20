 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė patvirtino vienos iš kandidačių į kultūros viceministres pavardę

2025-11-20 14:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 14:27

Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė patvirtino, kad viešojoje erdvėje minima Liudvika Raslanienė yra viena iš kandidačių į kultūros viceministres.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

1

„Ji buvo pateikta kaip viena iš kandidačių, bet ji ministerijoje dar nedirba ir komandoje jos nėra“, – Eltai sakė ministrė.

Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.

Šiuo metu Kultūros ministerijos komandoje dirba laikinai vadovės pareigas ėjusios švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį V. Aleknavičienės komandoje darbą pradėjo viceministras Matas Drukteinis. Jis pakeitė pirmadienį iš pareigų pasitraukusią Anną Kuznecovienę.

Portalas „Delfi“ trečiadienį taip pat skelbė, kad V. Aleknavičienė kvietimo dirbti jos komandoje taip pat yra sulaukęs buvęs kultūros viceministras Viktoras Denisenko.

