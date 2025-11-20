Aleknavičienė patvirtino vienos iš kandidačių į kultūros viceministres pavardę

„Ji buvo pateikta kaip viena iš kandidačių, bet ji ministerijoje dar nedirba ir komandoje jos nėra“, – Eltai sakė ministrė.
Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.
Šiuo metu Kultūros ministerijos komandoje dirba laikinai vadovės pareigas ėjusios švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin.
Ketvirtadienį V. Aleknavičienės komandoje darbą pradėjo viceministras Matas Drukteinis. Jis pakeitė pirmadienį iš pareigų pasitraukusią Anną Kuznecovienę.
Portalas „Delfi“ trečiadienį taip pat skelbė, kad V. Aleknavičienė kvietimo dirbti jos komandoje taip pat yra sulaukęs buvęs kultūros viceministras Viktoras Denisenko.
