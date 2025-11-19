Vaida Aleknavičienė atskleidė galimą kandidatę į kultūros viceministres

Tai BNS patvirtino pati ministrė. Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.
„Kaip viena iš kandidačių, taip, ji yra. Vyksta dabar dokumentų patikra, tai laukiam dabar tiesiog dokumentų patikros“, – BNS trečiadienį sakė kultūros ministrė.
Kandidatė į viceministrus yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona. Paklausta, ar nemato interesų konflikto, kad į politinę komandą kviečia partiečio sutuoktinę, V. Aleknavičienė nedaugžodžiavo.
„Ne, nemanau“, – sakė ji.
Šiuo metu L. Raslanienė dirba Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja.
Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tačiau vos po kelių dienų nepartinis A. Brokas pareigas paliko.
Šią savaitę iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.
Ministrė anksčiau yra teigusi, kad atsilaisvinusią A. Broko vietą turėtų užimti kompozitorius Matas Drukteinis.
Į kultūros viceministro pareigas netrukus turėtų sugrįžti ir buvusio ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.
Šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje dirba tik R. Kurmin.
BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę, kultūrininkai žada toliau protestuoti, nes neturi aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!