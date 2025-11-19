 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaida Aleknavičienė atskleidė galimą kandidatę į kultūros viceministres

2025-11-19 15:54 / šaltinis: BNS
2025-11-19 15:54

Netrukus kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės politinę komandą gali papildyti viceministrė Liudvika Raslanienė.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Netrukus kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės politinę komandą gali papildyti viceministrė Liudvika Raslanienė.

REKLAMA
0

Tai BNS patvirtino pati ministrė. Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.

„Kaip viena iš kandidačių, taip, ji yra. Vyksta dabar dokumentų patikra, tai laukiam dabar tiesiog dokumentų patikros“, – BNS trečiadienį sakė kultūros ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kandidatė į viceministrus yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona. Paklausta, ar nemato interesų konflikto, kad į politinę komandą kviečia partiečio sutuoktinę, V. Aleknavičienė nedaugžodžiavo.

REKLAMA
REKLAMA

„Ne, nemanau“, – sakė ji.

Šiuo metu L. Raslanienė dirba Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja. 

Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tačiau vos po kelių dienų nepartinis A. Brokas pareigas paliko.

REKLAMA

Šią savaitę iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.

Ministrė anksčiau yra teigusi, kad atsilaisvinusią A. Broko vietą turėtų užimti kompozitorius Matas Drukteinis.

Į kultūros viceministro pareigas netrukus turėtų sugrįžti ir buvusio ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.

Šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje dirba tik R. Kurmin.

BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Nors socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę, kultūrininkai žada toliau protestuoti, nes neturi aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Kultūros ministrė: Anna Kuznecovienė iš pareigų pasitraukė savo noru, siekia dirbti su Seimo vadovu (1)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vaida Aleknavičienė apie „Nemuno aušrą“: nemėgstu viešai drabstytis purvu (22)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Naujoji kultūros ministrė „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje laiko problema (40)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin liks kultūros viceministrėmis, komandą papildys Matas Drukteinis (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų