 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministrė Aleknavičienė susitiko su bendruomene: „Piketas bus“

2025-11-19 14:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 14:33

Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė susitiko su kultūros atstovais, tačiau nepaisant to lapkričio 21 dieną organizuotas piketas įvyks. Ką tai reiškia? Ar naujajai kultūros ministrei pavyko ir pavyks rasti bendrą kalbą su kultūros atstovais?

Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė susitiko su kultūros atstovais, tačiau nepaisant to lapkričio 21 dieną organizuotas piketas įvyks. Ką tai reiškia? Ar naujajai kultūros ministrei pavyko ir pavyks rasti bendrą kalbą su kultūros atstovais?

REKLAMA
0

Apie tai – pokalbis su kultūros ministre V. Aleknavičiene TV3 Žinių „Dienos komentare“.

Susitikote su kultūros atstovais. Ką sutarėte? Kokie jų reikalavimai, pageidavimai? 

Taip, mes turėjome labai konstruktyvų susitikimą su Kauno asamblėjos nariais ir ten dalyvavo keletas narių ir iš iniciatyvinės asamblėjos grupės. Dalyvauti susitikime kvietimas buvo iš jų, gerbiama Gintarė mane pakvietė kitos laidos metu. Ir aš mielai sutikau nuvažiuoti, pabendrauti su bendruomene ir pasikalbėti, kokie skauduliai guli jų širdyje ir apie ką jie norėtų padiskutuoti.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai diskusijų metu mes dalyvavome penkiese diskusijoje ir aptarėme, kaip jie išgyveno tą laikotarpį. Visa diskusija ir buvo skirta tam periodui, kai ministerijai buvo paskirtas vadovauti laikinai kitos partijos žmogus ir per visą šį periodą, kol buvo laikinas ministras, kaip jie jautėsi, kaip išgyveno tą periodą. Mes bandėme rasti bendrus išeities taškus, nuo ko mes galėtumėme atsispirti. 

REKLAMA
REKLAMA

Ar jūs ką nors sutarėte? 

Taip, tai mes diskusijų metu išsikristalizavome, kad tai jau dabar virsta į tokį pilietinį judėjimą, aktyvų visuomenės judėjimą. Tai yra dalis žmonių, kurie yra nepatenkinti kai kuriais klausimais, kurie yra diskutuojami turbūt viešoje erdvėje ir nori išsakyti savo pozicijas. Tai gyvenant demokratinėje šalyje, tai turbūt nėra blogas dalykas, kad žmonės, kurie jaučiasi, kad jie yra negirdimi, jie nori būti išgirsti. Tai mes ir kalbėjome, kad ateityje mes turėtumėm tikrai daugiau dėmesio skirti dialogui, būtent bandyti dirbti tokiu sinergijos būdu, horizontalumo principu, kaip ir man ateinant į šią poziciją aš jau garsiai apie tai kalbėjau, kad aš matau kultūros sektorių kaip tokį sinergijos principu veikiantį sektorių, kur aktyviai įsijungtų į bendras veiklas... 

REKLAMA

Atsiprašau, kad pertraukiau, bet ar yra kažkokie konkretūs reikalavimai? Pavyzdžiui, kaip jie konkrečiai pasisakė dėl viceministrų, kad nenori Remigijaus Žemaitaičio partijos atstovų. Kokia jūsų pozicija dėl to? 

Kaip ir sakiau pradžioje, kai pradėjau formuoti savo komandą, tikrai žmonių iš šios partijos mano komandoje nėra ir nebus. 

O kokia ta situacija su viceministrais?  

Tai aš tiesiog norėčiau patikslinti tą situaciją. Komanda taip, yra mano. Mes visi puikiai žinome, kad nutrūkus laikinosios ministrės Ramintos Popovienės įgaliojimams šioje ministerijoje nutrūksta ir visos politinės komandos įgaliojimai, ir komanda yra formuojama iš naujo. Pagal koalicijos, partijų koalicijos susitarimą viena pozicija priklauso lenkų frakcijai ir jie delegavo žmogų, kuris ir tikisi, kad ir toliau dirbs. Ir aš taip pat turėjau susitikimą, mes pasikalbėjome, kurias sritis ji kuruoja, kadangi turėjo galimybę ir pabandyti dirbti ministerijos lauke, tai ji išreiškė norą dirbti. Man tiko, mes aptarėme, kad galime kartu dirbti, tai ji ir dirba toliau. Tiesiog žmogus yra įdarbinamas iš naujo ir dirba toliau.  

REKLAMA
REKLAMA

Su kitais kandidatais mes diskutavome ir ieškojome galimybių, kurias sritis norėtų kuruoti, kurioms sritims kokių gebėjimų reikia ir taip toliau. Tai prie mano komandos prisijungia Matas Drukteinis, kuris kuruos profesionalų meną ir tarptautinius projektus. Taip pat prie šios komandos po pokalbio prisijungia ir Viktoras Denisenko. Taip, jūs gerai pastebėjote, jis jau dirbo Šarūno Biručio komandoje, bet aš nematau čia nieko blogo iš tikrųjų. Čia kaip ir tęstinumas, nes tai buvo žmogus, kuris turi didelę patirtį būtent dezinformacijos lauke, visuomenės atsparumo stiprinime. Šiuo metu tai yra tikrai labai aktualus klausimas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mes žinome, kad lapkričio 21 dieną kultūros atstovai ketino piketuoti. Kalbėjote su jais, tai gal jau nebus to piketo? 

Ne, piketas bus. Tai yra jų toks kaip baigiamasis viso šito proceso toks renginys, kuris apėmė iki šiol tik kultūros sektorių, bet dabar jie kviečia prisijungti plačiau visuomenę ir kitų profesijų sektorius. Lapkričio 21 jų piketas, ar kaip mes jį pavadintumėme, jis įvyks, kur bus ir koncertai, ir meniniai pasirodymai. Taip pat mes dar ketvirtadienį susitinkame su visa iniciatyvine grupe šios asamblėjos pasikalbėti ir iš po pokalbio vakar aš supratau, kad jie pereina dabar į tokį aktyvios pilietinės visuomenės veikimą ir tiesiog jie nori, kad jų balsas būtų išgirstas. 

REKLAMA

Ar galima manyti, kad jūs radote susitarimą su jais? 

Aš manau, kad su šia bendruomenės grupe mes tikrai radome dialogo formą ir bendraujame, ir tikrai aptariame galimybes ateityje dalyvauti įvairiose patariamosiose tarybose, ir kad jų balsas tiesiog būtų išgirstas, ir kad mes galėtumėme ieškoti bendrų sprendimų dėl to paties – dėl Lietuvos kultūros. 

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių (134)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Masteikaitė: nesame užtikrinti, kad „Nemuno aušros“ nebus Kultūros ministerijoje (8)
Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Aušriečiams“ Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministres „problemos nekelia“
Lapkričio 19 d. TV3 Žinios. Antanas Nedzinskas piktinasi pareigūnų darbu: „Elgėsi nehumaniškai“
Lapkričio 19 d. TV3 Žinios. Iš viešosios kalbos eksperto – pagyros Dianai Nausėdienei: „Čia retas atvejis“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Agnė Širinskienė teisybės ieškos Europos žmogaus teisių teisme
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su kultūros ministre Vaida Aleknavičiene
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Gyvūnų globėjai kauniečio namuose išvydo šokiruojantį vaizdą: šaldytuve šalia sviesto – žiurkėnų gaišenos
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie po gimdymo atimto kūdikio mamą: Vaiko teisėms – du galvosūkiai
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Internete išplito kadrai, nufilmuoti likus vos kelioms akimirkoms iki orlaivio avarijos: išsigandę žmonės bėgo kuo toliau
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Demografę liūdina naujausi Lietuvos gimstamumo rodikliai: „Pasiekėme tokį lygį, kokio dar nebuvo niekada fiksuota“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Ruginienė palaiko sienos su Baltarusija atidarymą: „Pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sieną“
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Kuršių Nerijoje – sunkiai suvokiamas žmonių elgesys dėl pramogos: maistu jaukinę šerną vėliau ant jo sodino vaiką
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Jūrinio vėjo parko projektas stringa ir brangsta: įžvelgia „Ignitis“ klaidas, tačiau vadovybė atsakomybės kratosi
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Išvartyti kryžiai, žvakės ir paminklai: tokio vaizdo Lietuvoje dar nematė
Lapkričio 18 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas kritikuoja valdančiųjų prioritetus: „Trinkelės laimi prieš integruotą oro gynybą“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Pensininkei iš Alytaus – „Sodros“ akibrokštas
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Valdžia suka galvą, kaip išsaugoti autentiškus pastatus: kai kuriems gresia išnykti
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių kamuoja cukrinis diabetas: štai kokie galimi požymiai ir pasekmės
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Panevėžio gatvėse pasirodė ir Kalėdų Senelis – gyventojai džiaugiasi iškritusiu sniegu: „Jau pasiilgau“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Norintiems maisto apsipirkti Lenkijoje – liūdnos žinios: „Neapsimoka važiuoti“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Baltarusijos krizėje į kampą save įspraudusi Vyriausybė, panašu, kad atsitraukia
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Švietimo ministerijos siūlymas mažinti VBE išlaikymo kartelę sukėlė įvairių reakcijų: „Tai yra populistinis pataikavimas“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Pamatykite: šie nykstantys gyvūnai zoologijos sode nevengia „kabinėtis“ prie lankytojų
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. 8 nepilnamečiai iš šio miesto itin nusikaltė norėdami pinigų: „Per prievartą pirštus išlaužė ir panaudojo“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje aiškėja detalės: prokuroras pasakė, kiek siūlo metų kalėjime kaltinamiesiems
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Naujoji kultūros ministrė susirūpinusi dėl bažnyčių situacijos Lietuvoje: „Daugeliui reikia remonto“
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Strigo, stringa ir panašu strigs toliau: specialistas paaiškino, kodėl nuolat genda E. sveikatos sistema
Lapkričio 17 d. TV3 Žinios. Planuojantiems pirkti būstą – ekonomistų žinia: „Dėl ateities šiek tiek neramu“
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Prabilo nužudyto „tiktokerio“ NIežo kaimynė: triukšmo nebuvo
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Kaimynai papasakojo apie siaubingą gaisrą Vilniuje: per durų plyšį girdėjosi pagalbos šauksmas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokia kalėdinė eglė puoš Kauną: miestui ją padovanojo vietinis gyventojas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su politologe Jolanta Bielskiene
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Žemę pasiekė viena stipriausių magnetinių audrų: dėl jos NASA atšaukė du skyrdžius į Marsą
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai perka vis daugiau, o ekonomistai įspėja: laukia Graikijos likimas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Kristinos Brazauskienės viešbutis nesumokėjo 70 tūkst. eurų mokesčių: tikina, kad įsivėlė klaida
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lukašenka tikina, kad balionus leidžia pati Lietuva: baltarusiai paskelbė propagandinį „tyrimą“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Senjorė Almina baiminasi kylančių elektros kainų: „Galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Remigijus Žemaitaitis vėl nepatenkintas dėl per didelio gynybos biudžeto: jo oponentas – Algirdas Sysas
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Trys naujai atrasti Jeffrio Epsteino laiškai gali sukelti rimtų problemų Donaldui Trumpui
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Mokytojai su ministerija derėjosi dėl atlyginimų: „Tai yra visiškas ėjimas atgal“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Po intensyvių ekonstrukcijų atidarytas Klaipėdos pilies bokštas: pasigrožėkite atsiveriančiais vaizdais
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda pokalbius su Baltarusijos atstovais vadina techninėmis derybomis
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Paviešino „Volvo“ ir vilkiko avarijos vaizdus: automobilio vairuotoją vadavo pusvalandį
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie Lentvaryje įvykusį sprogimą: tai – ne pirmas gaisras name
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas apie teroro akto planavimu kaltinamą lietuvį: „Čia pirmas atvejis“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. 60 metų grybavęs Vytautas pirmąkart pamatė šiuos grybus lapkričio viduryje: „Tokių dalykų nėra buvę“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vyriausybė jau ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui: palygino šildymo sezono kainas su praėjusiais metais
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Iš Santarų traukiasi vaikų neurochirurgai
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Kazlų Rūdos progimnazijoje sumaištis: 13-etis atsinešė ir tualetuose susprogdino petardas
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vilkikai pyksta ant valdžios dėl 1 dalyko ir pasiryžę protestuoti: „Jeigu reikės, savo vilkikus sukaupsiu“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Motuzu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfiksavo delfiną neįprastoje vietoje: „Kodėl jis nusprendė pasilikti tokioje judrioje vietoje – nežinome“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje atidaryta unikali ekspozicija: šio krašto žmonės iš savo namų sunešė įvairias įdomybes
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Martynu Žilioniu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Susitarimą su Vengrijos ministru pasirašęs Žemaitaitis – paslaptingas: „Mūsų asmeninis reikalas“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Darbo migrantai į Lietuvą galės atsivežti ir savo šeimas – yra vos keli kriterijai
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Lietuva laukia atsakymo iš Minsko ir patiria vežėjų spaudimą: prašo atkurti diplomatinius santykius su Baltarusija
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Aušriečiai“ užsimena apie galimą auditą: iškėlę šį klausimą rimtai triumfuotų
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Bibliotekos pasiryžo seniai skaitytoms knygoms rasti naujus namus: baiminasi vieno dalyko
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfisavo „Lamborghini“ avariją: dideliu greičiu rėžėsi į stulpą – štai kokios pasekmės
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Ruginienę kritikuojantis Butkevičius mato Vyriausybės iširimą jau vasarą: „Per žemo lygio žmogaus nuostatos“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai – Lukašenka grasina juos konfiskuoti
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Valdžios neištesėti pažadai demotyvuoja pareigūnus: ilgametis tyrėjas prognozuoja griūtį
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Rekordinis radinys Kuršėnų girininkijoje – rado pustrečios tonos išmestų padangų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Vilniuje žuvus keturračio vairuotojui aiškėja avarijos aplinkybės: medikai gaivino pusantros valandos
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Robertu Kaunu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Akušerinis smurtas“ Lietuvoje dabar yra ypač opi problema
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip didžiosioms metų šventėmis ruošiasi Berlynas ir Londonas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Muziejininkė: pitonai dažniausiai kesinasi į šiuos asmenis
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Advokatė įspėja tėvus: tokia paauglių patirtis neužmirštama – jos ištrinti neįmanoma
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai pasipiktinę socialinių darbuotojų kraustymųsi, o šie atsisako išreikšti savo nuomonę: bijo šio 1 dalyko
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje garsėja menininkas savo provokacijomis mene: štai kiek vertas jo paskutinis kūrinys – auksinis tualetas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Nors jau lapkritis, ūkininkas Ramūnas vis dar skina avietes: žada, kad šviežių uogų bus iki Kalėdų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasirodžius naujajam partnerystės įstatymui Seime – politikai pasidalijo į dvi stovyklas: sužinokite kokias
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Prabilo Santaros klininkas palikę medikai: „Toje komandoje dirbti negaliu“
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Tragiškai pasibaigusios policijos gaudynės Floridoje
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nerimas dėl matematikos egzamino
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Makabriškos laidojimo tradicijos: kaip lietuviai pagerbdavo iškilius mirusius žmones prieš šimtmetį?
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. LTG Cargo žadant didinti paslaugų tarifus, įmonių atstovai piktinasi: „Tai gula ant Lietuvos vežėjų pečių“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Režisierius sumušė aktorių – nuspyręs nuo kėdės vaikėsi po sceną: jis yra silpnas aktorius
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Naujasis kultūros viceministras – R. Žemaitaičio žmogus ar „ritmologų“ sektos dalyvis?
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Branduolinis pingpongas tarp Rusijos ir JAV: okupuotame Donecke sunaikintas rusų amunicijos sandėlis
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Siaubą keliantis paauglių elgesys: 6 moksleiviai sumušė 13-metę – policija tyrimo tęsti nežada
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Vyriausybėje – chaosas ir visiškas pasimetimas dėl Baltarusijoje įstrigusių lietuvių vairuotojų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Politologai įvertino vėl byrantį Ruginienės ministrų kabinetą: „Ateina su labai egzotinėmis uodegomis“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Ministerija meta „gelbėjimosi ratą“ abiturientams: matematikos kartelę siūlo nuleisti iki 25 taškų
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Pamatykite įspūdingą reiškinį: šiąnakt patekėjo ryškiausia metuose superpilnatis
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Policinininkai vyjosi nusikaltėlį per visas gyvenvietes: pastarasis nesuvaldė automobilio – štai kokios pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai piktinasi tokiu medikų poelgiu: vien pernai tam išleido 1,5 milijardo eurų
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip briedis susidūrė su lengvuoju automobiliu: štai kokios tragiškos pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: štai ko Ruginienė prašo Lukašenkos
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Štai kiek lietuvių piktinasi nežmoniškomis eilėmis pas gydytojus: „Registravomės praėjusiais metais gruodį“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite: išskirtiniausi kepiniai Pyragų dienos proga Lietuvoje
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Sausio 13-osios tanką vairavusiam Radkevičiui sušvelninta bausmė: „Šis klausimas – ateities klausimas“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų