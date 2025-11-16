 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Dienos komentaras

Politologas apie Trumpo ir Putino santykius: esminis lūžis jau įvyko

2025-11-16 15:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-16 15:30

Lietuvos ir Baltarusijos santykiams toliau tik prastėjant, Jungtinės Amerikos Valstijos elgiasi priešingai. Kol mes sukame galvas, kaip gelbėti vilkikus ir vežėjus, Vašingtonas stiprina bendradarbiavimą su Minsku. Visgi Donaldo Trumpo santykiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu vėsta. Anot politologo Lino Kojalos, esminis lūžis lyderių santykiuose jau įvyko.

Lietuvos ir Baltarusijos santykiams toliau tik prastėjant, Jungtinės Amerikos Valstijos elgiasi priešingai. Kol mes sukame galvas, kaip gelbėti vilkikus ir vežėjus, Vašingtonas stiprina bendradarbiavimą su Minsku. Visgi Donaldo Trumpo santykiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu vėsta. Anot politologo Lino Kojalos, esminis lūžis lyderių santykiuose jau įvyko.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos ir JAV santykius TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Linu Kojala.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva, kovodama už demokratiją ir žmogaus teises Baltarusijoje, patiria akivaizdžių ekonominių nuostolių. Dabar mes turime savo vilkikų, vežėjų problemą. Prieš tai turėjome balionų – jos neišsprendę sukūrėm naują. Jūsų manymu, ar mūsų politika Baltarusijos atžvilgiu pasiteisina? 

REKLAMA

Aišku, didelių pasirinkimų mes neturime. Baltarusija yra agresorius, kuris prisideda per Rusijos vykdomos Ukrainos okupacijos ir nuolatinio atakavimo. Prisiminkime, ukrainiečiai patys tikėjosi, kad Baltarusija nebus tos atakos dalimi 2022 metais. Deja, bet pamatėme tą realybę, kurioje Aliaksandro Lukašenkos galimybė priimti strateginio lygmens sprendimus yra ribota.

REKLAMA
REKLAMA

Ir iš to kilo Lietuvos tęstinė pozicija, jog reikia spausti, taikyti sankcijas ir užkardyti kelią Baltarusijos veikimui prieš NATO šalis. Tai tas pasirinkimo spektras yra ribotas. Reaguoti į balionus reikėjo, buvo priimtas sprendimas uždaryti sieną. Kiek jis tvarus tam tikro laikotarpio perspektyvoje, dabar ir vyksta diskusija. 

O neatrodo juokinga, kad reaguojama į balionus nesustabdant balionų, o uždarant sieną ir paliekant savo vilkikus Baltarusijoje, o balionai toliau gali skristi? 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be abejo, tai yra simetrinis atsakas ne vien tiesiogiai reaguojant į patį balionų aspektą, kuris yra reikšmingas, bet sukuriant kaštus Baltarusijai. Ir turbūt Minsko reakcija rodo, kad tie kaštai yra ir jai – nemėgsta Baltarusijos režimas uždarytų sienų.

Ar Lietuvos sankcijos Baltarusijai tenkina JAV?

Ar kertasi mūsų politika su dabartine JAV administracijos politika, kuri, kaip bent jau mūsų atstovams yra sakoma neviešai, kad mes turėtume atidaryti tranzitą iš Baltarusijos ir kad JAV yra tuo suinteresuota. O mes atvirkščiai viską uždarinėjam. 

REKLAMA

Judėjimas į priekį Jungtinių Valstijų ir Baltarusijos santykyje tikrai yra galbūt šiek tiek lėtesnis negu kai kas prognozavo per pastaruosius kelis mėnesius, bet jis vyksta. Ir tai yra Trumpo administracijos politika – ne regioninė politika, ne NATO politika. 

Tai yra kažkas, ką JAV daro dvišaliu lygiu su Minsku. Ir kažką panašaus, beje, mes matėme dar ir pirmosios Trumpo kadencijos metu, kai į Minską vyko ir tuometinis valstybės sekretorius Mike'as Pompeo.

REKLAMA

Vienas iš nerimo aspektų yra tai, kad JAV susitarimas gali reikšti spaudimą Europos Sąjungos šalims švelninti dabar taikomas sankcijas. 

Bet ar Jungtinės Valstijos pradėtų spausti Lietuvą, Latviją, kitas šalis tam, kad jos keistų savo sankcijų režimą Baltarusijos atžvilgiu visos Europos Sąjungos lygiu? Na, iš tos informacijos, kurią aš turiu ribotą šiuo klausimu, JAV signalas visada buvo, kad to neketinama daryti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbant apie D. Trumpo politiką, ji neapsiriboja vien mėginimu tartis su Baltarusija, bet vis kiečiau ir kiečiau spaudžiama Rusija. Maža to, spaudžiamas asmeniškai Putinas. Ir „Lukoil“ akcijos, kurių kaina kelias savaites krenta. Dabar apskritai gali atsidurti duobėje ir ta duobė yra asmeniškai Vladimiro Putino duobė. 

Išties tai yra pirmas žingsnis Jungtinių Valstijų administracijos tiesiogiai taikantis į patį jautriausią Kremliaus režimo sektorių – naftos sektorių. Prisiminkime, Joe Bideno administracija to privengė ir pagrindinis motyvas nebuvo net geopolitinis – tai buvo labiau susiję su naftos kainos svyravimais ir galimu kainų augimu.

REKLAMA

Dabar gi žingsniai yra žengiami teisinga linkme. Aišku, su tam tikromis duobelėmis. Matėme vienerių metų išimtį, kuri buvo pritaikyta Vengrijoje. O bet kokios išimtys sankcijose yra didelė problema, nes išimtys vienas kitas dažnai papildo ir norinčiųjų tų išimčių atsiranda vis daugiau, bet jūsų minimas atvejis yra geras pavyzdys, kad svarbu ne tik sprendimas dėl sankcijų, bet ir realių sankcijų įgyvendinimas.

REKLAMA

Ir retorika irgi yra to dalis. Nes Jungtinių Valstijų taikomos sankcijos „Lukoil“ ir „Rosneft“ didele dalimi yra ir reputacinės sankcijos – jomis yra sakoma kitiems veikėjams – Kinijai, Indijai: neturėkit jokių sąlyčio taškų su tomis įmonėmis, nes jums tokiu atveju grės mūsų sankcijos.

Tai, kad D. Trumpas asmeniškai talžė V. Putiną per veidą šlapiu skuduru dėl „Lukoil“ akcijų, ar tai leidžia manyti, kad D. Trumpo galvoje galų gale įvyko esminis lūžis V. Putino atžvilgiu? 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis įvyko. Trumpas atvirai deklaruoja, kad nėra galimybių šiuo metu susitarti su Putino ir jo lūkesčiai, kad jų asmeninė draugystė ar geras santykis padės tą padaryti, nepasiteisino. Bet tai savaime dar nereiškia, kad mes turime situaciją, kurioje yra įjungtas maksimalus spaudimas Rusijos atžvilgiu. Tikrai Jungtinės Valstijos turi dar neišsemtų įrankių ir svarbiausia galbūt net ne nauji įrankiai, o jau esamų turimų įrankių efektyvus išnaudojimas. Didelis spaudimas Rusijos naftos sektoriui, karinė pagalba Ukrainai ir kitos priemonės, kurios neleistų suabejoti, kad tai, ką dabar daro Trumpas, nėra trumpalaikis efektas, bet tam tikros pasikeitusios politikos dalis. 

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Kojala
Kojala įvertino Trumpo ir Zelenskio susitikimą: žingsnelis atgal – dabar svarbios artimiausios savaitės (41)
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Kaimynai papasakojo apie siaubingą gaisrą Vilniuje: per durų plyšį girdėjosi pagalbos šauksmas
Lapkričio 15 d. TV3 Žinios. Prabilo nužudyto „tiktokerio“ kaimynė: triukšmo nebuvo
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokia kalėdinė eglė puoš Kauną: miestui ją padovanojo vietinis gyventojas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su politologe Jolanta Bielskiene
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lukašenka tikina, kad balionus leidžia pati Lietuva: baltarusiai paskelbė propagandinį „tyrimą“
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Žemę pasiekė viena stipriausių magnetinių audrų: dėl jos NASA atšaukė du skyrdžius į Marsą
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas apie teroro akto planavimu kaltinamą lietuvį: „Čia pirmas atvejis“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Remigijus Žemaitaitis vėl nepatenkintas dėl per didelio gynybos biudžeto: jo oponentas – Algirdas Sysas
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Mokytojai su ministerija derėjosi dėl atlyginimų: „Tai yra visiškas ėjimas atgal“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Trys naujai atrasti Jeffrio Epsteino laiškai gali sukelti rimtų problemų Donaldui Trumpui
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Po intensyvių ekonstrukcijų atidarytas Klaipėdos pilies bokštas: pasigrožėkite atsiveriančiais vaizdais
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda pokalbius su Baltarusijos atstovais vadina techninėmis derybomis
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Paviešino „Volvo“ ir vilkiko avarijos vaizdus: automobilio vairuotoją vadavo pusvalandį
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie Lentvaryje įvykusį sprogimą: tai – ne pirmas gaisras name
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Senjorė Almina baiminasi kylančių elektros kainų: „Galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Iš Santarų traukiasi vaikų neurochirurgai
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vyriausybė jau ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui: palygino šildymo sezono kainas su praėjusiais metais
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vilkikai pyksta ant valdžios dėl 1 dalyko ir pasiryžę protestuoti: „Jeigu reikės, savo vilkikus sukaupsiu“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. 60 metų grybavęs Vytautas pirmąkart pamatė šiuos grybus lapkričio viduryje: „Tokių dalykų nėra buvę“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Motuzu
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Kazlų Rūdos progimnazijoje sumaištis: 13-etis atsinešė ir tualetuose susprogdino petardas
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Aušriečiai“ užsimena apie galimą auditą: iškėlę šį klausimą rimtai triumfuotų
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje atidaryta unikali ekspozicija: šio krašto žmonės iš savo namų sunešė įvairias įdomybes
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Bibliotekos pasiryžo seniai skaitytoms knygoms rasti naujus namus: baiminasi vieno dalyko
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfiksavo delfiną neįprastoje vietoje: „Kodėl jis nusprendė pasilikti tokioje judrioje vietoje – nežinome“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Martynu Žilioniu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfisavo „Lamborghini“ avariją: dideliu greičiu rėžėsi į stulpą – štai kokios pasekmės
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Lietuva laukia atsakymo iš Minsko ir patiria vežėjų spaudimą: prašo atkurti diplomatinius santykius su Baltarusija
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Darbo migrantai į Lietuvą galės atsivežti ir savo šeimas – yra vos keli kriterijai
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Susitarimą su Vengrijos ministru pasirašęs Žemaitaitis – paslaptingas: „Mūsų asmeninis reikalas“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Prabilo Santaros klininkas palikę medikai: „Toje komandoje dirbti negaliu“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Vilniuje žuvus keturračio vairuotojui aiškėja avarijos aplinkybės: medikai gaivino pusantros valandos
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Valdžios neištesėti pažadai demotyvuoja pareigūnus: ilgametis tyrėjas prognozuoja griūtį
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Ruginienę kritikuojantis Butkevičius mato Vyriausybės iširimą jau vasarą: „Per žemo lygio žmogaus nuostatos“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai – Lukašenka grasina juos konfiskuoti
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip didžiosioms metų šventėmis ruošiasi Berlynas ir Londonas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Robertu Kaunu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Advokatė įspėja tėvus: tokia paauglių patirtis neužmirštama – jos ištrinti neįmanoma
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Akušerinis smurtas“ Lietuvoje dabar yra ypač opi problema
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje garsėja menininkas savo provokacijomis mene: štai kiek vertas jo paskutinis kūrinys – auksinis tualetas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Nors jau lapkritis, ūkininkas Ramūnas vis dar skina avietes: žada, kad šviežių uogų bus iki Kalėdų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai pasipiktinę socialinių darbuotojų kraustymųsi, o šie atsisako išreikšti savo nuomonę: bijo šio 1 dalyko
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasirodžius naujajam partnerystės įstatymui Seime – politikai pasidalijo į dvi stovyklas: sužinokite kokias
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Rekordinis radinys Kuršėnų girininkijoje – rado pustrečios tonos išmestų padangų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Muziejininkė: pitonai dažniausiai kesinasi į šiuos asmenis
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nerimas dėl matematikos egzamino
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Tragiškai pasibaigusios policijos gaudynės Floridoje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Makabriškos laidojimo tradicijos: kaip lietuviai pagerbdavo iškilius mirusius žmones prieš šimtmetį?
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. LTG Cargo žadant didinti paslaugų tarifus, įmonių atstovai piktinasi: „Tai gula ant Lietuvos vežėjų pečių“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Naujasis kultūros viceministras – R. Žemaitaičio žmogus ar „ritmologų“ sektos dalyvis?
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Branduolinis pingpongas tarp Rusijos ir JAV: okupuotame Donecke sunaikintas rusų amunicijos sandėlis
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Siaubą keliantis paauglių elgesys: 6 moksleiviai sumušė 13-metę – policija tyrimo tęsti nežada
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Režisierius sumušė aktorių – nuspyręs nuo kėdės vaikėsi po sceną: jis yra silpnas aktorius
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Vyriausybėje – chaosas ir visiškas pasimetimas dėl Baltarusijoje įstrigusių lietuvių vairuotojų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Politologai įvertino vėl byrantį Ruginienės ministrų kabinetą: „Ateina su labai egzotinėmis uodegomis“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Ministerija meta „gelbėjimosi ratą“ abiturientams: matematikos kartelę siūlo nuleisti iki 25 taškų
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Pamatykite įspūdingą reiškinį: šiąnakt patekėjo ryškiausia metuose superpilnatis
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Policinininkai vyjosi nusikaltėlį per visas gyvenvietes: pastarasis nesuvaldė automobilio – štai kokios pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Štai kiek lietuvių piktinasi nežmoniškomis eilėmis pas gydytojus: „Registravomės praėjusiais metais gruodį“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: štai ko Ruginienė prašo Lukašenkos
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip briedis susidūrė su lengvuoju automobiliu: štai kokios tragiškos pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Sausio 13-osios tanką vairavusiam Radkevičiui sušvelninta bausmė: „Šis klausimas – ateities klausimas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Prezidentas apie kandidatą į krašto apsaugos ministrus: „Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai piktinasi tokiu medikų poelgiu: vien pernai tam išleido 1,5 milijardo eurų
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Vilniuje neblaivus BMW vairuotojas sukėlė avariją – įpūtė beveik 2 promilės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Papasakojo, kaip sutaupyti perkant kompensuojamuosius vaistus: liepė atkreipti dėmesį į 1 dalyką
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuvoje pensijos 3 kartus mažesnės nei Vokietijoje: senjorams vos užtenka maistui ir būstui
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite: išskirtiniausi kepiniai Pyragų dienos proga Lietuvoje
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Baisiogaloje prasideda „Rheinmetall“ statybos – gyventojai turi vieną priekaištą
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Netikėtas radinys Kretingos bažnyčioje: pasitvirtino nuo seno sklandžiusi legenda
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Po susitikimo su Nausėda Kaunas jau formuoja savo komandą: „Ar pavyks maksimaliai išlaikyti komandą, tokio pažado nedaviau“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išvydęs, kas dedasi su jo mylimu mišku, kelmiškis Gintautas negali tylėti: „Tai bus tuščia futbolo aikštė“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas atmetė galimybę perduoti Ukrainai „Tomahawk“ raketas
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pokalbių pilna diena Robertui Kaunui: išėjęs iš prezidentūros buvo apgultas protestuotojų minios
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kauno valdžia užsimojo po Rotušės aikšte kasti parkingą – ekspertai kalba apie pavojų paveldui
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Lukašenka toliau kartoja gąsdinimo dainelę: „Mes susėsime su Putinu, priimsime sprendimą ir smūgiuosime“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Širdžių Prezidentas Valdas Adamkus mini ypatingą sukaktį: „Ši diena yra inspiracija ateičiai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių grožisi šiais neįprastais medinukais: „Mano mintyse „balvonai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijai pasitraukus iš Stambulo konvencijos – Tamašunienės svarstymai: „Smurtas neturėtų turėti lytiškumo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek mineralinio vandens turime išgerti per dieną: štai kas nutiks jo padauginus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kunigas Doveika stebisi augintinių kapais: šeimininkai pinigų negaili – štai, kiek kainuoja
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėda neatsigina bebrų – apgriaužė ir metaliniais tinklais apraišiotus medžius
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujieji elektriniai traukiniai Lietuvoje: tai yra keliolika žingsnių į priekį
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išskirtinė galimybė pamatyti žymių Lietuvos didikų koplyčią: svarbi vieta sovietmečiu buvo išniekinta
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šilutės rajone – 26 metus nelegaliai laikytas krokodilas: per tiek laiko net nesugalvojo vardo
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. 9 iš 10 lietuvių tiki Kremliaus propaganda: „Esam neva žlungantys, ES vergai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Ekspertai įspėja: po II pakopos išmokų gali įvykti kainų šuolis
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šiose magistralėse specialios sistemos rodo, kokiu greičiu galite važiuoti: žiemą leidžiama ir 130 km/h
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Budbergytė įvertino vieno banko įvestą pakitimą: „Bankai labai greiti pasinaudoti situacija“
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų