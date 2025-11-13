 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Minskas grasina įstrigusiems Lietuvos vėžėjams: štai kas lauks neatvykusių į paskirtas aikšteles

2025-11-13 11:39 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-13 11:39

Lietuvai ieškant sprendimų, kaip grąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, Minskas skelbia, kad apie tūkstantį jų jau perkelta į paskirtas aikšteles, o dar 220 vairuotojų ieškoma – mašinų nenugabenus į nurodytas vietas jiems grasinama sankcijomis.

„Lietuvos sunkvežimiai, likę Baltarusijoje, kurių išvykimas į Lietuvą nuo lapkričio 10 dienos yra draudžiamas, kol Lietuva neatidarys sienos su Baltarusija, buvo perkelti į saugias vietas“, – Baltarusijos valstybinei naujienų agentūrai „Belta“ pranešė Baltarusijos valstybinis muitinės komitetas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbia, kiek perkelta į aikšteles

„Belta“ skelbia, kad 1045 sunkvežimiai jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 102 – prie Kamenyj Log, 166 – prie Benekainių, 348 – prie Kotlovkos ir 429 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti iš Baltarusijos.

Anot „Belta“, daugiau nei 220 Lietuvos vilkikų, iš kurių 140 stovi keliuose netoli pasienio punktų, vairuotojams, nesilaikantiems įpareigojimo nuvykti į paskirtas vietas, bus taikomos maksimalios administracinės sankcijos.

Autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

„Linava“ nusprendė neprotestuoti dėl situacijos Baltarusijos pasienyje, vėl kreipsis į Vyriausybę

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kongresas trečiadienį nusprendė atsisakyti anksčiau planuoto protesto dėl Baltarusijos pasienyje užstrigusių vilkikų.

„Asociacija nenori protestais siūbuoti valstybės laivo šiuo įtemptu metu, tačiau nuoširdžiai prašo Vyriausybės kuo greičiau išspręsti pasienio krizę, kuri kelia grėsmę Lietuvos vežėjų veiklai ir šalies ekonominiam stabilumui“, – ketvirtadienį pranešė „Linava“.

Tiesa, asociacijos kongreso nariai priėmė rezoliuciją, kuria toliau ragina Ministrų kabinetą imtis veiksmų, parengti kompensavimo mechanizmus nukentėjusioms įmonėms ir sudaryti galimybę nepertraukiamai keliauti per Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktus.

„Linava“ taip pat norėtų, jog būtų suburta nuolatinė darbo grupė, kurioje dalyvautų asociacijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir Vyriausybės atstovai Baltarusijos klausimams ateityje spręsti.

ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.

Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.

Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis lankosi Jungtinėse Valstijose (nuotr. SCANPIX)
Skandalas Ukrainoje: Zelenskis įvedė sankcijas buvusiam bendražygiui (4)
Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vaitiekūnas: rengiant naują sankcijų paketą Rusiją ir Baltarusiją reikia traktuoti vienodai (5)
Po Zelenskio reikalavimo – Ukrainos energetikos ministrė traukiasi iš pareigų (nuotr. SCANPIX)
Po Zelenskio reikalavimo – iš pareigų traukiasi Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai (12)
Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskį purto skandalai: štai kuo kaltinama ukrainiečių prezidentūra (146)

Kodėl neprašom pagalbos
Kodėl neprašom pagalbos
2025-11-13 12:28
"tikros" Baltarusijos prezidentės Cihanovskajos pagalbos? Juk Batka - tai netikras prezidentas. Taip sako komunistėlis Nausėda, kuris netgi siūlė Cihanovskajai skirti Nobelio premijai.
Atsakyti
Furistas is Lietuvos
Furistas is Lietuvos
2025-11-13 12:15
Tai kam tada šeriam kelinti metai ta vad, bulbasijos"prezidentę"dar dasidejo ir jos kuilys, tiek pinigų isvaistom kažkokiai baltarusis kai nutukusiai kiaulei, tegul už tai pasirūpina su užstrigusi o iš Lietuvos verslininkų furomis
Atsakyti
User
User
2025-11-13 12:23
Pas mane keli klausimai valdziazmogiam
1.koks durnius pirma padega nama o paskui bando is jo gelbeti ten pasilikusi turta??
2.kokio b cihanovskaja ir jos vyrelis daro lietuvoj? Tegul dabar bando isvartyti situavija sutvarkyti reikalus nes gi "tikroji" prezidente.
3.ar ne per daug drasus musu valdzioje sedi ten.. ? Sokineja i akis komentuoja atakuoja tuos belarusus? Nesu as joks vatnykas ar dar koks ten rusofilas.. tiesiog kam lietuvai reikia papildomu problemu?? Kuom trukdo tas batka ir jo kolukis? Balionus tikrai ne jis ten pucia o ko gero musiskiai godus lietuvaiciai..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
